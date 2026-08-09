Entre as maiores: aves que impressionam pelo porte e pela envergadura.

Albatroz-errante – Ave de maior envergadura do mundo, pode alcançar cerca de 3,5 metros e pesar mais de 10 kg. Habita os oceanos do Hemisfério Sul e percorre enormes distâncias em busca de peixes e lulas. É uma ave longeva, podendo viver várias décadas.
Cisne – Entre as maiores aves aquáticas, algumas espécies podem superar 1,5 metro de comprimento, pesar mais de 10 kg e alcançar cerca de 2,4 metros de envergadura. Vivem em lagos, rios e áreas úmidas de diferentes continentes. Alimentam-se principalmente de vegetação aquática e pequenos animais.
Pelicano-dálmata – Uma das maiores aves voadoras do mundo, pode atingir cerca de 1,8 metro de comprimento e mais de 3 metros de envergadura. Vive em lagos, rios e áreas úmidas da Europa e da Ásia. Alimenta-se principalmente de peixes, capturados com a ajuda da grande bolsa sob o bico.
Condor-andino – Uma das maiores aves voadoras, pode alcançar cerca de 3,3 metros de envergadura e pesar até 15 kg. Vive na Cordilheira dos Andes e em áreas costeiras da América do Sul. Alimenta-se principalmente de carcaças e se destaca também pela grande longevidade.
Abetarda-kori – Considerada uma das aves voadoras mais pesadas do mundo, pode atingir cerca de 1,2 metro de altura, e grandes machos podem se aproximar de 20 kg. Vive em savanas e áreas abertas da África. Alimenta-se de insetos, pequenos animais, sementes e outras partes de plantas.
Ema – Maior ave da América do Sul, pode atingir cerca de 1,7 metro de altura e pesar aproximadamente 40 kg. Incapaz de voar, possui pernas longas e fortes, adaptadas à corrida. Vive em campos e áreas abertas e tem alimentação onívora, incluindo plantas, sementes, insetos e pequenos animais.
Pinguim-imperador – Maior espécie de pinguim do mundo, pode atingir cerca de 1,2 metro de altura e pesar mais de 40 kg. Vive na Antártida, formando colônias sobre o gelo. Alimenta-se principalmente de peixes, lulas e crustáceos e é capaz de realizar mergulhos profundos.
Emu – Segunda maior ave do mundo em altura, pode chegar a cerca de 1,9 metro e pesar mais de 50 kg. Nativo da Austrália, não voa, mas possui pernas fortes que permitem correr em alta velocidade. É onívoro e se alimenta principalmente de plantas, sementes, frutos e insetos.
Casuar – Entre as aves mais pesadas do mundo, pode atingir cerca de 1,8 metro e, no caso de grandes fêmeas, superar 70 kg. Vive em florestas tropicais da Nova Guiné e do nordeste da Austrália, alimentando-se principalmente de frutos. Incapaz de voar, possui pernas fortes e uma grande garra que pode ser usada para defesa.
Avestruz – Maior e mais pesada ave do mundo, pode atingir cerca de 2,7 metros de altura e pesar mais de 150 kg. Incapaz de voar, possui pernas extremamente fortes e pode correr em alta velocidade. Nativo da África, vive principalmente em savanas e outras áreas abertas e tem alimentação predominantemente vegetal.