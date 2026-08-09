Animais

Entre as maiores: aves que impressionam pelo porte e pela envergadura.

O mundo das aves reúne espécies de tamanhos surpreendentes, algumas capazes de atingir dimensões impressionantes. Entre as gigantes, há tanto exímias voadoras quanto aves que vivem apenas em terra. Conheça algumas das maiores e mais curiosas aves do planeta.

Por Flipar
imagem gerada por i.a

Albatroz-errante – Ave de maior envergadura do mundo, pode alcançar cerca de 3,5 metros e pesar mais de 10 kg. Habita os oceanos do Hemisfério Sul e percorre enormes distâncias em busca de peixes e lulas. É uma ave longeva, podendo viver várias décadas.

Alain RICCI - wikimedia commons

Cisne – Entre as maiores aves aquáticas, algumas espécies podem superar 1,5 metro de comprimento, pesar mais de 10 kg e alcançar cerca de 2,4 metros de envergadura. Vivem em lagos, rios e áreas úmidas de diferentes continentes. Alimentam-se principalmente de vegetação aquática e pequenos animais.

Pelicano-dálmata – Uma das maiores aves voadoras do mundo, pode atingir cerca de 1,8 metro de comprimento e mais de 3 metros de envergadura. Vive em lagos, rios e áreas úmidas da Europa e da Ásia. Alimenta-se principalmente de peixes, capturados com a ajuda da grande bolsa sob o bico.

Thomas Bresson • wikimedia commons

Condor-andino – Uma das maiores aves voadoras, pode alcançar cerca de 3,3 metros de envergadura e pesar até 15 kg. Vive na Cordilheira dos Andes e em áreas costeiras da América do Sul. Alimenta-se principalmente de carcaças e se destaca também pela grande longevidade.

Pedro Szekely wikimedia commons

Abetarda-kori – Considerada uma das aves voadoras mais pesadas do mundo, pode atingir cerca de 1,2 metro de altura, e grandes machos podem se aproximar de 20 kg. Vive em savanas e áreas abertas da África. Alimenta-se de insetos, pequenos animais, sementes e outras partes de plantas.

Charles J. Sharp wikimedia commons

Ema – Maior ave da América do Sul, pode atingir cerca de 1,7 metro de altura e pesar aproximadamente 40 kg. Incapaz de voar, possui pernas longas e fortes, adaptadas à corrida. Vive em campos e áreas abertas e tem alimentação onívora, incluindo plantas, sementes, insetos e pequenos animais.

Imagem de 3345557 por Pixabay

Pinguim-imperador – Maior espécie de pinguim do mundo, pode atingir cerca de 1,2 metro de altura e pesar mais de 40 kg. Vive na Antártida, formando colônias sobre o gelo. Alimenta-se principalmente de peixes, lulas e crustáceos e é capaz de realizar mergulhos profundos.

Siggy Nowak por Pixabay

Emu – Segunda maior ave do mundo em altura, pode chegar a cerca de 1,9 metro e pesar mais de 50 kg. Nativo da Austrália, não voa, mas possui pernas fortes que permitem correr em alta velocidade. É onívoro e se alimenta principalmente de plantas, sementes, frutos e insetos.

Imagem de Nel Botha por Pixabay

Casuar – Entre as aves mais pesadas do mundo, pode atingir cerca de 1,8 metro e, no caso de grandes fêmeas, superar 70 kg. Vive em florestas tropicais da Nova Guiné e do nordeste da Austrália, alimentando-se principalmente de frutos. Incapaz de voar, possui pernas fortes e uma grande garra que pode ser usada para defesa.

reprodução

Avestruz – Maior e mais pesada ave do mundo, pode atingir cerca de 2,7 metros de altura e pesar mais de 150 kg. Incapaz de voar, possui pernas extremamente fortes e pode correr em alta velocidade. Nativo da África, vive principalmente em savanas e outras áreas abertas e tem alimentação predominantemente vegetal.

Imagem de Barbara Fraatz por Pixabay

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