Animais Entre as maiores: aves que impressionam pelo porte e pela envergadura. O mundo das aves reúne espécies de tamanhos surpreendentes, algumas capazes de atingir dimensões impressionantes. Entre as gigantes, há tanto exímias voadoras quanto aves que vivem apenas em terra. Conheça algumas das maiores e mais curiosas aves do planeta. Por Flipar

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