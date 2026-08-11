Animais

Iniciativa de Jeff Bezos e Leonardo DiCaprio destina R$ 1 bilhão à conservação de espécies ameaçadas

Diante da aceleração alarmante do colapso ecossistêmico global, uma megaparceria internacional pretende agir antes que a perda de biodiversidade alcance um ponto sem retorno. Batizado de Phoenix Species Project, o programa contará com US$ 200 milhões (em torno de R$ 1 bilhão) para financiar ações de proteção e recuperação de 100 organismos criticamente ameaçados.

Por Flipar
Divulgação

As ações alcançarão 30 países e contemplarão diferentes grupos, como mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, tubarões, raias, invertebrados e plantas. Em vez de concentrar o dinheiro em pequenas contribuições, o projeto pretende sustentar programas de conservação por períodos mais longos.

Benjamin Genter/Wikimedia Commons

Entre as estratégias previstas estão reprodução controlada, deslocamento de animais, combate a doenças, retirada de espécies invasoras e recuperação de áreas degradadas. Algumas situações exigirão esforços ainda mais complexos, pois determinadas espécies já não sobrevivem em liberdade.

Jeff Gibbs/Wikimedia Commons

A seleção inclui espécies pouco conhecidas, mas que enfrentam risco alto de desaparecer. Algumas inclusive já nem existem mais na natureza, como é o caso do corvo-havaiano (Corvus hawaiiensis), o martim-pescador-de-Guam e o peixe Cyprinodon inmemoriam. A lista também contempla plantas como a Conophytum concavum, uma suculenta africana ameaçada.

Wikimedia Commons/National Archives and Records Administration

A escolha busca priorizar populações nas quais ainda existe possibilidade concreta de recuperação. Essa estratégia procura evitar que a conservação comece apenas depois da extinção na natureza, quando as alternativas se tornam mais difíceis e caras.

Jeff Gibbs/Wikimedia Commons

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