Animais Iniciativa de Jeff Bezos e Leonardo DiCaprio destina R$ 1 bilhão à conservação de espécies ameaçadas Diante da aceleração alarmante do colapso ecossistêmico global, uma megaparceria internacional pretende agir antes que a perda de biodiversidade alcance um ponto sem retorno. Batizado de Phoenix Species Project, o programa contará com US$ 200 milhões (em torno de R$ 1 bilhão) para financiar ações de proteção e recuperação de 100 organismos criticamente ameaçados. Por Flipar

Divulgação