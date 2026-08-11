Cidades encantadoras da Baviera revelam a beleza de uma das regiões mais famosas da Alemanha

Munique – Capital e maior cidade da Baviera, reúne tradição e modernidade e é mundialmente conhecida pela Oktoberfest. A Marienplatz, coração do centro histórico, abriga construções emblemáticas como a Nova Prefeitura. A cidade também se destaca pelos museus de arte, ciência e tecnologia, além de parques e tradicionais cervejarias.
Nuremberg – Uma das cidades históricas mais importantes da Baviera, preserva muralhas, construções medievais e o imponente Castelo de Nuremberg. É famosa também pelo tradicional mercado de Natal, um dos mais conhecidos da Alemanha. No século XX, tornou-se palco dos Julgamentos de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial.
Augsburgo – Fundada pelos romanos há mais de dois mil anos, está entre as cidades mais antigas da Alemanha e preserva um rico patrimônio histórico e renascentista. Seu grande destaque é a Fuggerei, conjunto de moradias sociais criado em 1521 pela família Fugger. O complexo continua habitado e mantém sua função original até hoje.
Regensburg – Cortada pelo rio Danúbio, possui um dos centros medievais mais bem preservados da Alemanha e integra a lista de Patrimônios Mundiais da UNESCO. Entre seus destaques estão a imponente Catedral de São Pedro, em estilo gótico, e a histórica Ponte de Pedra. Ruas estreitas, praças e construções antigas ajudam a preservar sua atmosfera medieval.
Würzburg – Às margens do rio Meno, a cidade é conhecida pela Residência de Würzburg, magnífico palácio barroco reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. A região também possui longa tradição na produção de vinhos, especialmente os brancos. Vinhedos espalhados pelas encostas ajudam a compor uma de suas paisagens mais características.
Salzburgo – Localizada na Áustria, próxima à fronteira com a Baviera, é mundialmente conhecida como a cidade natal de Wolfgang Amadeus Mozart. Seu centro histórico barroco é reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. A cidade e seus arredores também serviram de cenário para o clássico filme “A Noviça Rebelde”.
Innsbruck – Capital do Tirol, na Áustria, é cercada pelos Alpes e combina um centro histórico charmoso com impressionantes paisagens montanhosas. A cidade é um importante destino para esqui e outros esportes de inverno. Sua tradição esportiva inclui a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 e 1976.
Lindau – Localizada na Baviera, às margens do Lago de Constança, tem seu charmoso centro histórico situado em uma ilha ligada ao continente. O porto é marcado por um farol e pela escultura do Leão da Baviera. Ruas antigas, construções coloridas e vistas para o lago e os Alpes completam o cenário.
Bamberg – Localizada no norte da Baviera, destaca-se por seu centro histórico muito bem preservado, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Entre seus monumentos estão a Catedral de Bamberg e a pitoresca Prefeitura Antiga, construída em uma ilha no rio Regnitz. A cidade também é conhecida por sua secular tradição cervejeira.
Rosenheim – Situada no sudeste da Baviera, combina um charmoso centro urbano com a forte influência cultural e paisagística dos Alpes. A cidade fica próxima de conhecidos lagos bávaros, como Chiemsee e Simssee. Sua localização também facilita passeios pelas montanhas e por pequenas cidades da região.
Füssen – Situada no extremo sul da Baviera, próxima aos Alpes e à fronteira com a Áustria, é uma das cidades mais charmosas da região. Serve como principal porta de entrada para o famoso Castelo de Neuschwanstein, construído pelo rei Luís II no século XIX. Com aparência de conto de fadas, o castelo é associado à inspiração para os castelos da Disney.
Konstanz – Localizada às margens do Lago de Constança, destaca-se pelo centro histórico preservado e pela imponente Catedral de Nossa Senhora. A cidade fica junto à fronteira com a Suíça e possui ligação direta com a vizinha Kreuzlingen. O lago, as construções antigas e a proximidade dos Alpes completam seu apelo turístico.