Cidades encantadoras da Baviera revelam a beleza de uma das regiões mais famosas da Alemanha

Füssen – Situada no extremo sul da Baviera, próxima aos Alpes e à fronteira com a Áustria, é uma das cidades mais charmosas da região. Serve como principal porta de entrada para o famoso Castelo de Neuschwanstein, construído pelo rei Luís II no século XIX. Com aparência de conto de fadas, o castelo é associado à inspiração para os castelos da Disney.