Clima perfeito para viajar? Conheça destinos agradáveis o ano inteiro; Brasil está na lista

Florianópolis foi a representante brasileira na lista. O portal destacou o clima subtropical úmido da capital catarinense, com temperaturas agradáveis em boa parte do ano. Com mais de 40 praias e belas paisagens naturais, a cidade combina clima favorável e muitos atrativos ao ar livre.
Viña del Mar, no Chile, destaca-se pelo clima mediterrâneo ameno, com temperaturas médias que variam de 10 °C no inverno a 22 °C no verão. A baixa ocorrência de chuvas e as brisas refrescantes favorecem os passeios ao ar livre. Praias como Reñaca e Acapulco estão entre seus principais atrativos.
Buenos Aires, na Argentina, apresenta clima temperado úmido, favorável a caminhadas e passeios por parques e bairros históricos. A capital também encanta pela arquitetura, pela gastronomia e pela intensa vida cultural. Regiões como La Boca e San Telmo preservam fortes tradições portenhas, com destaque para o tango.
Nice, na Riviera Francesa, é conhecida pelo agradável clima mediterrâneo, com verões quentes e ensolarados e invernos amenos. A cidade registra muitos dias de sol ao longo do ano, favorecendo atividades ao ar livre. As praias de pedras e a famosa Promenade des Anglais completam o cenário à beira do Mediterrâneo.
Sydney, na Austrália, combina clima agradável com uma forte ligação com o mar, sendo um dos destinos preferidos dos surfistas. Suas praias e áreas verdes favorecem os passeios ao ar livre. Entre os principais atrativos estão a Ópera de Sydney e a movimentada região portuária.
Medellín, na Colômbia, é conhecida como a “Cidade da Eterna Primavera” por seu clima ameno durante praticamente todo o ano. Cercada por montanhas, reúne parques, jardins e diversas atrações culturais. A tradicional Feira das Flores e a animada vida noturna também movimentam o turismo local.
A Cidade do Cabo, na África do Sul, apresenta clima mediterrâneo, com temperaturas que variam aproximadamente entre 7 °C no inverno e 27 °C no verão. O tempo favorece atividades ao ar livre e a exploração de suas belas paisagens. Praias, vinícolas e trilhas pela Table Mountain estão entre os principais atrativos.
San Diego, nos Estados Unidos, apresenta pouca variação sazonal e temperaturas agradáveis durante boa parte do ano, favorecendo passeios ao ar livre. Praias como Coronado e La Jolla atraem moradores e turistas. O Balboa Park e o famoso Zoológico de San Diego completam a variedade de atrações.
As Ilhas Canárias, na Espanha, destacam-se pelo clima subtropical, com temperaturas amenas durante praticamente todo o ano. As condições favorecem o turismo em praias como Playa del Inglés e também os passeios em meio à natureza. Entre as atrações está o Teide, vulcão localizado na ilha de Tenerife.