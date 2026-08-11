Estilo de Vida Clima perfeito para viajar? Conheça destinos agradáveis o ano inteiro; Brasil está na lista O site HowStuffWorks reuniu recentemente 10 destinos que se destacam por oferecer condições climáticas especialmente agradáveis. A seleção considera fatores como temperaturas amenas, brisas refrescantes e ausência de extremos de calor ou frio. São lugares que podem tornar a viagem ainda mais prazerosa em diferentes épocas do ano. Por Flipar

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