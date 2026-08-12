Galeria Honolulu além das praias: descubra o que torna a capital do Havaí tão especial Honolulu se destaca por sua beleza natural, com praias famosas como Waikiki, e por sua importância histórica. Em 1845, tornou-se oficialmente a capital do Reino do Havaí e, após a incorporação do arquipélago aos Estados Unidos, consolidou-se como o principal centro político e econômico havaiano. Por Flipar

Imagem de Cleo Maranski por Pixabay