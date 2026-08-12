Estilo de Vida

Sucesso dos anos 1990, sandálias de “gelatina” voltam a conquistar espaço na moda

As versões da Melissa, inclusive, ficaram conhecidas pelo característico aroma de tutti-frutti, que ajudou a reforçar a identidade dos produtos. Com a chegada dos anos 2000, a tendência também despertou o interesse de grandes grifes internacionais, que levaram o acabamento transparente para diferentes categorias de acessórios.

Por Flipar
Reprodução/Melissa

A Chanel, sob o comando criativo de Karl Lagerfeld, explorou materiais translúcidos em peças como bolsas de formato tote. Outras marcas de luxo também aderiram à estética e apresentaram suas próprias interpretações para o visual. Entre elas estão Loewe, Tory Burch, Diesel e Jimmy Choo, que apostaram em calçados e bolsas com referências ao universo jelly.

Divulgação/Jimmy Choo

A colaboração apresentou peças de cores vibrantes e uma proposta mais irreverente, atualizando uma estética que já fazia parte da história da fabricante brasileira. Dessa forma, o ressurgimento das 'jelly shoes' ocorre como uma releitura de um estilo conhecido, mas adaptado às preferências atuais.

Divulgação

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