Sucesso dos anos 1990, sandálias de “gelatina” voltam a conquistar espaço na moda

A Chanel, sob o comando criativo de Karl Lagerfeld, explorou materiais translúcidos em peças como bolsas de formato tote. Outras marcas de luxo também aderiram à estética e apresentaram suas próprias interpretações para o visual. Entre elas estão Loewe, Tory Burch, Diesel e Jimmy Choo, que apostaram em calçados e bolsas com referências ao universo jelly.
A colaboração apresentou peças de cores vibrantes e uma proposta mais irreverente, atualizando uma estética que já fazia parte da história da fabricante brasileira. Dessa forma, o ressurgimento das 'jelly shoes' ocorre como uma releitura de um estilo conhecido, mas adaptado às preferências atuais.