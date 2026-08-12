Estilo de Vida Sucesso dos anos 1990, sandálias de “gelatina” voltam a conquistar espaço na moda As versões da Melissa, inclusive, ficaram conhecidas pelo característico aroma de tutti-frutti, que ajudou a reforçar a identidade dos produtos. Com a chegada dos anos 2000, a tendência também despertou o interesse de grandes grifes internacionais, que levaram o acabamento transparente para diferentes categorias de acessórios. Por Flipar

Reprodução/Melissa