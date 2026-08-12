Cerâmica pelo mundo: lugares onde o barro virou arte, tradição e identidade

Ao longo dos séculos, diferentes regiões tornaram-se referências na produção de cerâmica, preservando técnicas transmitidas entre gerações. Além do valor artístico e cultural, essa tradição movimenta o turismo e continua presente no design e na arquitetura. Conheça lugares que se destacam pela produção de cerâmica e pela história construída em torno dessa arte.
Jingdezhen, China – Conhecida como a “Capital da Porcelana”, possui uma tradição de produção que remonta a mais de mil anos. A cidade tornou-se célebre pela porcelana fina, pela delicadeza das peças e pelas técnicas sofisticadas de decoração. Sua importância histórica fez de Jingdezhen uma das maiores referências mundiais na produção de porcelana.
Faenza, Itália – A cidade tornou-se um dos grandes centros europeus de produção de maiólica, cerâmica revestida por esmalte à base de estanho. Sua tradição ganhou projeção especialmente durante o Renascimento, com peças coloridas e ricamente decoradas. A influência foi tamanha que o nome Faenza deu origem ao termo francês faïence, usado para designar esse tipo de cerâmica.
Delft, Países Baixos – A cidade tornou-se famosa pela Delftware, cerâmica de esmalte branco frequentemente decorada com desenhos azuis. Sua produção ganhou força no século XVII, inspirada principalmente nas cobiçadas porcelanas chinesas importadas para a Europa. O tradicional azul de Delft tornou-se um dos símbolos da cultura neerlandesa e continua sendo produzido atualmente.
Maiolica, Itália – A maiolica é uma cerâmica de barro revestida por esmalte à base de estanho, que cria uma superfície branca e brilhante. Alcançou grande desenvolvimento na Itália durante o Renascimento, com centros famosos como Faenza, Deruta e Urbino. As peças se destacam pelas pinturas elaboradas e pelo uso de cores intensas, como azul, amarelo, verde e laranja.
Talavera, México – A cerâmica Talavera mexicana tem em Puebla um de seus principais centros de produção e remonta ao período colonial. Sua tradição combina técnicas levadas pelos espanhóis com influências e conhecimentos desenvolvidos no México ao longo dos séculos. As peças são conhecidas pelo acabamento esmaltado e pelas elaboradas decorações coloridas, presentes em louças, vasos e azulejos.
Puebla, México – Puebla é um dos principais centros ceramistas do México, especialmente conhecida pela tradicional Talavera produzida na região. Seus artesãos confeccionam pratos, vasos, utensílios e azulejos, utilizando técnicas de modelagem, esmaltação e pintura manual. A tradição permanece fortemente ligada à identidade cultural da cidade e pode ser observada tanto em oficinas quanto na decoração de edifícios históricos.
Iznik, Turquia – A cidade tornou-se um importante centro de produção de cerâmica durante o Império Otomano, sobretudo entre os séculos XV e XVII. Suas peças não eram propriamente porcelana, mas uma sofisticada cerâmica de pasta silicosa, famosa pelos desenhos florais e geométricos. Tons intensos de azul, turquesa, verde e vermelho tornaram a cerâmica de Iznik uma das expressões mais marcantes da arte otomana.
Arita, Japão – A cidade é um dos mais importantes centros históricos da porcelana japonesa, cuja produção começou no início do século XVII. Suas peças ficaram conhecidas internacionalmente, muitas delas exportadas para a Europa através do porto de Imari, origem do nome “porcelana Imari”. A tradição de Arita permanece valorizada pela qualidade técnica, delicadeza e riqueza de suas decorações.
Oaxaca, México – O estado é famoso pelo barro negro, cerâmica de coloração escura especialmente associada à comunidade de San Bartolo Coyotepec. A tradição utiliza argilas locais e técnicas artesanais de modelagem e queima transmitidas entre gerações. O acabamento negro brilhante, popularizado no século XX, tornou essas peças um dos símbolos mais conhecidos do artesanato de Oaxaca.
Mino, Japão – Localizada na atual província de Gifu, a região de Mino possui uma tradição ceramista com mais de 1.300 anos de história. A chamada Mino ware ganhou destaque por sua variedade de estilos e esmaltes, especialmente em peças para servir alimentos e bebidas. Atualmente, a região continua sendo um dos principais polos de produção de cerâmica do Japão, conciliando técnicas tradicionais e fabricação moderna.
Stoke-on-Trent, Reino Unido – Conhecida como The Potteries, a cidade tornou-se um dos principais centros da indústria cerâmica britânica a partir dos séculos XVII e XVIII. A região ganhou projeção internacional pela produção de louças, peças de barro e porcelana, reunindo importantes fabricantes e artesãos. Seu patrimônio industrial e artístico permanece fortemente associado à cerâmica, com fábricas, oficinas e museus dedicados a essa tradição.
Chulucanas, Peru – A cidade, na região de Piura, é famosa por uma tradição ceramista relacionada à herança cultural pré-colombiana da região. As peças são conhecidas pelos desenhos geométricos, contrastes entre tons claros e escuros e técnicas artesanais de decoração e queima. A chamada cerâmica de Chulucanas tornou-se uma das expressões mais reconhecidas do artesanato peruano, combinando técnicas tradicionais e criações contemporâneas.
Vallauris, França – Localizada na Riviera Francesa, a cidade possui uma antiga tradição ceramista, mas ganhou projeção artística internacional no século XX. Pablo Picasso instalou-se na região em 1948 e produziu ali numerosas obras em cerâmica, contribuindo para renovar o prestígio da atividade local. A presença do artista atraiu outros criadores e ajudou a transformar Vallauris em importante centro da cerâmica artística moderna.
A cerâmica também tem grande importância no Brasil, refletindo a diversidade cultural e a história do país. Sua produção reúne tradições indígenas e influências africanas e europeias, além de características desenvolvidas regionalmente. Em diferentes partes do território, técnicas artesanais são preservadas na criação de utensílios, objetos decorativos e obras de arte.
Caruaru, Pernambuco – A cidade é uma das grandes referências brasileiras da cerâmica figurativa, especialmente no Alto do Moura. A tradição ganhou projeção com Mestre Vitalino, cujas figuras de barro retratavam cenas do cotidiano, profissões, festas e costumes do Nordeste. Atualmente, diversos artesãos mantêm essa produção, transformando o barro em importante expressão da cultura popular pernambucana.
Tracunhaém, Pernambuco – Conhecida como importante polo de cerâmica artesanal, a cidade mantém uma forte tradição no trabalho com o barro. Seus artesãos produzem peças utilitárias, decorativas e esculturas, com destaque para figuras humanas, animais e temas religiosos. A atividade atravessa gerações e tornou-se uma das principais expressões da cultura popular da Zona da Mata pernambucana.
Cunha, São Paulo – A cidade tornou-se um dos principais centros de cerâmica artística do Brasil, reunindo numerosos ateliês e ceramistas. A partir da década de 1970, ganhou destaque pela utilização de fornos de alta temperatura e pela influência de técnicas cerâmicas japonesas. Hoje, seus ateliês e tradicionais aberturas de fornos atraem visitantes e fazem da cerâmica parte importante da identidade cultural e turística local.
Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais – A região é reconhecida pela tradicional cerâmica artesanal, desenvolvida principalmente por mulheres conhecidas como paneleiras ou artesãs do barro. As peças são modeladas e decoradas manualmente, com pigmentos naturais e motivos que retratam pessoas, animais e aspectos da vida regional. Essa produção tornou-se uma das manifestações mais representativas da arte popular mineira e importante fonte de renda para diversas comunidades.
Goiabeiras, Vitória (Espírito Santo) – O bairro é conhecido pela produção artesanal das tradicionais panelas de barro capixabas. Feitas principalmente por mulheres paneleiras, as peças são modeladas manualmente e passam por técnicas tradicionais de queima e acabamento. O ofício das paneleiras de Goiabeiras foi registrado pelo Iphan como Patrimônio Cultural do Brasil e está intimamente ligado à culinária capixaba.