Cerâmica pelo mundo: lugares onde o barro virou arte, tradição e identidade

Cunha, São Paulo – A cidade tornou-se um dos principais centros de cerâmica artística do Brasil, reunindo numerosos ateliês e ceramistas. A partir da década de 1970, ganhou destaque pela utilização de fornos de alta temperatura e pela influência de técnicas cerâmicas japonesas. Hoje, seus ateliês e tradicionais aberturas de fornos atraem visitantes e fazem da cerâmica parte importante da identidade cultural e turística local.