Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart na 2ª temporada da série de “Harry Potter”

A série 'Harry Potter' da HBO é uma nova adaptação da saga para a televisão. A proposta da produção é dedicar uma temporada a cada um dos sete livros escritos por J.K. Rowling, com maior espaço para desenvolver a narrativa em comparação aos filmes. A primeira temporada adapta 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' e retrata a chegada do protagonista a Hogwarts após a descoberta de que é um bruxo.