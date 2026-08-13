Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart na 2ª temporada da série de “Harry Potter”

Hoult é conhecido por trabalhos em produções como 'Mad Max: Estrada da Fúria' e 'Nosferatu'. Na televisão, o ator estrelou a série 'The Great', pela qual recebeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Ele também interpretou Lex Luthor no filme 'Superman' e Hank McCoy/Fera em “X-Men”.
A segunda temporada da série, baseada no livro “Harry Potter e a Câmara Secreta”, já foi confirmada pela HBO antes mesmo da estreia da primeira temporada, que está marcada para o dia 25 de dezembro de 2026, na HBO e na HBO Max. A expectativa é de que outros nomes sejam confirmados para a 2ª temporada em breve.
Lockhart é o professor de Defesa Contra as Artes das Trevas que aparece em 'Harry Potter e a Câmara Secreta', segundo livro da saga escrita por J.K. Rowling. O personagem é um bruxo famoso, autor de diversos livros e reconhecido pela vaidade. Nos cinemas, o papel foi vivido por Kenneth Branagh no segundo filme da saga, em 2002.
A série 'Harry Potter' da HBO é uma nova adaptação da saga para a televisão. A proposta da produção é dedicar uma temporada a cada um dos sete livros escritos por J.K. Rowling, com maior espaço para desenvolver a narrativa em comparação aos filmes. A primeira temporada adapta 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' e retrata a chegada do protagonista a Hogwarts após a descoberta de que é um bruxo.
Dominic McLaughlin dará vida a Harry Potter, enquanto Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout será Rony Weasley. Completam o elenco nomes como John Lithgow no papel de Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.
A saga 'Harry Potter' também deu origem a uma franquia de oito filmes, produzidos pela Warner Bros. Pictures e lançados entre 2001 e 2011. O primeiro longa, 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', chegou aos cinemas em 2001 sob direção de Chris Columbus. O último, 'Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2', estreou em 2011 e encerrou a saga com a batalha final entre Harry Potter e Lord Voldemort.
Os oito filmes tiveram Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nos papéis de Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley. O elenco reuniu ainda nomes como Robbie Coltrane, Alan Rickman, Gary Oldman, Richard Harris e Tom Felton. A franquia arrecadou cerca de 7,7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais e é uma das mais rentáveis da história do cinema.