Filmes e Séries

Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart na 2ª temporada da série de “Harry Potter”

Nicholas Hoult foi escolhido para interpretar Gilderoy Lockhart na segunda temporada da série “Harry Potter”, produzida pela HBO. A informação foi divulgada pelo Deadline e depois confirmada pela própria HBO em uma publicação no Instagram oficial da produção. As gravações da nova temporada devem começar durante o outono no hemisfério norte.

Por Flipar
Wikimedia Commons / Segolene Liger

Hoult é conhecido por trabalhos em produções como 'Mad Max: Estrada da Fúria' e 'Nosferatu'. Na televisão, o ator estrelou a série 'The Great', pela qual recebeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Ele também interpretou Lex Luthor no filme 'Superman' e Hank McCoy/Fera em “X-Men”.

Divulgação

A segunda temporada da série, baseada no livro “Harry Potter e a Câmara Secreta”, já foi confirmada pela HBO antes mesmo da estreia da primeira temporada, que está marcada para o dia 25 de dezembro de 2026, na HBO e na HBO Max. A expectativa é de que outros nomes sejam confirmados para a 2ª temporada em breve.

Divulgação

Lockhart é o professor de Defesa Contra as Artes das Trevas que aparece em 'Harry Potter e a Câmara Secreta', segundo livro da saga escrita por J.K. Rowling. O personagem é um bruxo famoso, autor de diversos livros e reconhecido pela vaidade. Nos cinemas, o papel foi vivido por Kenneth Branagh no segundo filme da saga, em 2002.

Divulgação

A série 'Harry Potter' da HBO é uma nova adaptação da saga para a televisão. A proposta da produção é dedicar uma temporada a cada um dos sete livros escritos por J.K. Rowling, com maior espaço para desenvolver a narrativa em comparação aos filmes. A primeira temporada adapta 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' e retrata a chegada do protagonista a Hogwarts após a descoberta de que é um bruxo.

Série Harry Potter

Dominic McLaughlin dará vida a Harry Potter, enquanto Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout será Rony Weasley. Completam o elenco nomes como John Lithgow no papel de Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.

Série Harry Potter

A saga 'Harry Potter' também deu origem a uma franquia de oito filmes, produzidos pela Warner Bros. Pictures e lançados entre 2001 e 2011. O primeiro longa, 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', chegou aos cinemas em 2001 sob direção de Chris Columbus. O último, 'Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2', estreou em 2011 e encerrou a saga com a batalha final entre Harry Potter e Lord Voldemort.

Divulgação

Os oito filmes tiveram Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nos papéis de Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley. O elenco reuniu ainda nomes como Robbie Coltrane, Alan Rickman, Gary Oldman, Richard Harris e Tom Felton. A franquia arrecadou cerca de 7,7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais e é uma das mais rentáveis da história do cinema.

Divulgação

Veja Mais