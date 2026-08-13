Entretenimento Rod Stewart cancela shows até setembro após procedimento cardíaco O cantor e compositor Rod Stewart, de 81 anos, suspendeu parte de sua agenda de shows após ser submetido a um procedimento para implante de stent coronário. A informação foi divulgada pela revista People. Segundo a equipe do artista britânico, os médicos recomendaram que ele permaneça em recuperação pelas próximas quatro semanas antes de retomar as apresentações. A assessoria comunicou que Stewart apresenta boa evolução e já voltou a realizar normalmente suas atividades do dia a dia. Os compromi Por Flipar

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