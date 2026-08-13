Rod Stewart cancela shows até setembro após procedimento cardíaco

Em comunicado, Rod Stewart afirmou que está se sentindo melhor e agradeceu aos profissionais responsáveis por seu atendimento. O cantor também lamentou a necessidade de interromper a agenda e pediu desculpas ao público. 'Estou profundamente decepcionado por perder esses shows e sinto muito por decepcionar meus fãs', declarou. O artista está na estrada desde março com a turnê One Last Time. A atual série de apresentações já havia sofrido alterações em junho, quando o cantor cancelou e adiou compr
Nascido em Londres, em 10 de janeiro de 1945, Roderick David Stewart começou a se aproximar da música ainda jovem, influenciado pelo blues, pelo rhythm and blues e pelo folk. Na década de 1960, passou por diferentes grupos britânicos antes de ganhar projeção ao lado do guitarrista Jeff Beck. A passagem pelo Jeff Beck Group, a partir de 1967, ajudou a consolidar sua reputação como vocalista de voz rouca e marcante.
Em 1969, Stewart se juntou a Ronnie Wood nos Faces, banda formada a partir de integrantes dos Small Faces. Ao mesmo tempo em que se destacava nos palcos com o grupo, ele desenvolvia uma carreira solo paralela. Seu primeiro álbum, lançado naquele mesmo ano, não teve grande repercussão comercial, mas estabeleceu uma trajetória que ganharia força rapidamente. A combinação entre rock, soul, folk e música pop se tornaria uma das principais características de seu trabalho.
O grande salto veio no início dos anos 1970, especialmente com o álbum “Every Picture Tells a Story”, de 1971. O trabalho ampliou sua projeção internacional e ajudou a transformar Stewart em um dos principais nomes do rock britânico. Canções como “Maggie May” passaram a fazer parte do repertório mais conhecido do cantor, enquanto sua atuação nos Faces reforçava sua imagem de artista carismático e ligado à energia das apresentações ao vivo.
A partir dos anos 1980, Stewart ampliou ainda mais seu alcance comercial ao incorporar elementos de pop, baladas e outros estilos ao repertório. Hits como “Tonight's the Night” e “Downtown Train” contribuíram para manter o cantor entre os artistas mais populares de sua geração. Na década seguinte, ele também passou a explorar com maior frequência clássicos de outros compositores e, nos anos 2000, dedicou uma série de discos ao repertório tradicional norte-americano.
A longevidade da carreira foi acompanhada por importantes reconhecimentos. Stewart entrou para o Rock & Roll Hall of Fame como artista solo em 1994 e voltou a ser homenageado pela instituição em 2012, desta vez como integrante dos Faces. Em 2004, recebeu seu primeiro Grammy pelo álbum “Stardust...: The Great American Songbook Volume III”. O músico também recebeu o título de cavaleiro do Império Britânico em 2016, em cerimônia conduzida pelo príncipe William.
Mesmo após mais de seis décadas de carreira, Stewart continuou lançando trabalhos e se apresentando regularmente. Em 2013, voltou a compor material próprio com “Time”, seguido por álbuns como “Another Country” e “Blood Red Roses”. Seu trabalho mais recente, “Swing Fever”, foi lançado em 2024, em parceria com Jools Holland.