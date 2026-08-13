Galeria Exuberantes e cheias de cor: conheça as hortênsias e descubra suas curiosidades Coloridas e delicadas, as hortênsias se destacam pelas inflorescências volumosas e pelos variados tons que levam exuberância aos ambientes. Muito utilizadas no paisagismo e na decoração, também são valorizadas em arranjos florais sofisticados e cheios de personalidade. Por Flipar