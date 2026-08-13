Paulinho Moska é atração do Global Village no Rock in Rio 2026

O Rock in Rio 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O festival conta com os palcos Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village. Entre os destaques do line-up estão Foo Fighters, Twenty One Pilots, Avenged Sevenfold, Zara Larsson, Demi Lovato, Calvin Harris, Elton John, Stray Kids e Maroon 5.
Nesta edição, o Global Village homenageará João Bosco, ícone da MPB que completou 80 anos em 2026. A homenagem ocorre em meio à polêmica envolvendo a decisão do cantor de continuar apresentando 'Gol Anulado', música que narra a agressão de uma mulher por comemorar um gol do Flamengo diante do marido vascaíno.
Moska é bastante crítico desse tipo de postura e já afirmou ser contrário a seguir cantando algo que pode ser interpretado considera agressivo. Por essa razão, deixou de apresentar algumas músicas que, com o passar dos anos, são consideradas agressivas.
Para o show no Rock in Rio, o cantor revelou que pretende incluir no repertório músicas de artistas que se posicionaram contra o machismo, entre elas Rita Lee e Marina Lima. Segundo Moska, as duas cantoras possuem discursos fundamentados na defesa das questões femininas.
Nascido no Rio de Janeiro em 27 de agosto de 1967, Paulinho Moska é cantor, compositor e ator. Ele aprendeu a tocar violão aos 13 anos, com o irmão mais velho, e iniciou a carreira musical em 1987, como integrante da banda Inimigos do Rei, que emplacou os sucessos 'Uma Barata Chamada Kafka' e 'Adelaide'.
Em 1992, decidiu seguir carreira solo. Ao longo dos anos, Moska passeou por diversos gêneros musicais desde o rock do disco de estreia 'Vontade' em 1993 ao MPB. Ficou conhecido do grande público por canções como 'O Último Dia', 'A Idade do Céu' e 'Pensando em Você'.
Já João Bosco nasceu em Ponte Nova, Minas Gerais, em 13 de julho de 1946, e é cantor, violonista e compositor. Com mais de 50 anos de carreira, é considerado um dos maiores nomes da MPB. Entre seus maiores sucessos estão 'O Bêbado e a Equilibrista', 'O Mestre-Sala dos Mares' e 'Kid Cavaquinho'.