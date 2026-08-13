Galeria Paulinho Moska é atração do Global Village no Rock in Rio 2026 Paulinho Moska voltará ao Rock in Rio após 25 anos. O cantor se apresenta no palco Global Village no dia 4 de setembro. Criado na edição de 2024, o espaço é dedicado à diversidade cultural e às sonoridades de diferentes partes do mundo, com cenografia inspirada em ícones arquitetônicos internacionais e gastronomia de vários países. Por Flipar

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