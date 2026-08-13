Jim Carrey estrelará adaptação live-action de “Os Jetsons”

O diretor Colin Trevorrow está em conversas para dirigir e escrever o roteiro ao lado de Joe Epstein. A estreia está prevista para depois de 2027, mas sem data definida até o momento. Havia rumores sobre o projeto desde há bastante tempo e o nome de Carrey já aparecia entre os possíveis envolvidos na produção desde 2025.
Há mais de duas décadas, a Warner Bros. tenta levar a família Jetson para o live-action. Ao longo desse período, diferentes versões do projeto foram desenvolvidas e nomes como Adam Shankman e Robert Rodriguez chegaram a ser cogitados para assumir a direção, mas nenhuma delas avançou para a produção.
Jim Carrey é um ator conhecido por filmes de comédias como “Ace Ventura”, “O Máscara”, “Todo Poderoso”, “O Grinch” e “Debi & Lóide”. O ator também se destacou em diversos filmes de drama, como “O Show de Truman” e “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças”
Jim Carrey também dá vida ao vilão Doutor Robotnik na franquia “Sonic: O Filme” desde 2020, uma comédia live-action baseada na famosa franquia de jogos de vídeo game da Sega. O quarto filme da série, “Sonic 4: O Filme”, tem estreia prevista para de março de 2027.
Já “Os Jetsons” é uma série de animação criada pela Hanna-Barbera Productions e lançada pela ABC em 1962. A produção é uma versão futurista da fórmula de “Os Flintstones”, ao trocar o cenário pré-histórico por uma sociedade marcada por avanços tecnológicos e pela vida no espaço.
A história acompanha George Jetson, sua esposa Jane e os filhos Judy e Elroy. Além da empregada robô Rosie e do cachorro Astro. Todos vivem em Orbit City, uma cidade com carros voadores, videochamadas, robôs domésticos e outras tecnologias futuristas.
A série original permaneceu apenas um ano no ar, mas ganhou novas temporadas nas décadas de 1970 e 1980, que acrescentaram mais de 50 episódios à produção. O universo dos Jetsons também chegou aos cinemas com um longa-metragem de animação lançado em 1990. Além dessas, ao longo do tempo, novas produções foram produzidas.