Está bem na sua frente, mas você não vê: entenda por que isso acontece

Embora pareça simples localizar algo sobre uma mesa ou bancada, o cérebro não consegue analisar todos os elementos da cena ao mesmo tempo. A atenção funciona como uma espécie de holofote: concentra o processamento em determinados pontos do campo visual, enquanto outros elementos permanecem em segundo plano.
Essa limitação também está relacionada à anatomia dos olhos. A fóvea, região central da retina responsável pela visão de maior nitidez, abrange apenas uma pequena parte do campo visual. Por isso, os olhos realizam movimentos rápidos, chamados sacadas, direcionando diferentes pontos da cena para essa área de alta definição.
Mesmo quando parece estar fixo, o olhar realiza pequenos movimentos quase imperceptíveis para captar diferentes partes do ambiente. Na maior parte do tempo, esse sistema funciona de maneira eficiente e ajuda o cérebro a lidar com cenas complexas sem precisar processar todas as informações de uma só vez.
Esse mecanismo também ajuda a explicar por que, às vezes, olhamos diretamente para algo sem realmente percebê-lo. O fenômeno, chamado “cegueira por desatenção”, ocorre quando a atenção está concentrada em determinada tarefa e o cérebro deixa de registrar outros elementos, mesmo que estejam claramente visíveis.
Um experimento clássico demonstra esse fenômeno: participantes assistem a um vídeo e precisam contar os passes de basquete realizados por um grupo. Durante a cena, uma pessoa fantasiada de gorila atravessa o local e, ainda assim, cerca de metade dos participantes não percebe sua presença, pois está concentrada na contagem.
O processamento visual envolve diferentes caminhos no cérebro. Um deles é a via dorsal, que se projeta em direção ao lobo parietal e participa do processamento espacial e da orientação da atenção. Ela ajuda o cérebro a determinar onde os objetos estão e a direcionar a atenção e os movimentos dos olhos durante uma busca visual.
Quando esse sistema não direciona a atenção para o local adequado, um objeto pode passar despercebido mesmo estando diante dos olhos. Pesquisas sobre busca visual também mostram que existem diferenças entre as pessoas na maneira de explorar o ambiente e direcionar o olhar em cenas complexas.
Uma das explicações está nos padrões de movimento dos olhos durante a busca. Examinar uma cena de maneira mais sistemática pode reduzir as chances de deixar determinadas áreas de fora, facilitando a localização de objetos pequenos, discretos ou visualmente semelhantes ao que está ao redor.
Quem faz uma varredura muito ampla e pouco detalhada pode deixar regiões inteiras sem receber atenção suficiente, fazendo com que o objeto passe despercebido. A eficiência da busca também varia conforme fatores como experiência, familiaridade com o ambiente e características individuais de atenção.
Em última análise, a busca visual não funciona como uma varredura completa do ambiente. O cérebro utiliza expectativas sobre onde determinado objeto provavelmente estará e direciona a atenção para esses locais. Quando essas previsões falham, algo pode permanecer bem diante dos olhos e, ainda assim, passar despercebido.