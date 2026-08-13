Estilo de Vida Está bem na sua frente, mas você não vê: entenda por que isso acontece Quase todo mundo já procurou um objeto sem encontrá-lo, até que outra pessoa o localiza em segundos, muitas vezes bem à vista. A situação revela limitações da chamada “busca visual”, processo usado pelo cérebro para localizar itens no ambiente. A BBC abordou o tema, e o FLIPAR explica a seguir por que isso acontece. Por Flipar

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