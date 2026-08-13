Galeria Protea cynaroides: conheça a majestosa flor que é símbolo da África do Sul A Protea cynaroides, conhecida como prótea-real, é a flor nacional da África do Sul e uma das plantas mais emblemáticas do país. Sua grande inflorescência, cercada por brácteas que lembram uma coroa, chama atenção pela aparência imponente. Nativa do sul da África, tornou-se símbolo de beleza, diversidade e resistência, ultrapassando o universo da botânica e ocupando lugar de destaque na identidade sul-africana. Por Flipar

Derek Keab wikimedia commons