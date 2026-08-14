Giulia Gam transforma sítio da família em espaço para eventos

O terreno pertence à família há mais de um século e tem forte valor afetivo para a atriz. A propriedade foi adquirida pelo avô dinamarquês de Giulia após sua chegada ao Brasil. Engenheiro, ele trabalhou ao lado de Oscar Niemeyer em alguns projetos e imprimiu ao sítio um estilo dinamarquês, com um paisagismo que valoriza a integração com a natureza.