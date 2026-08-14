Giulia Gam transforma sítio da família em espaço para eventos

O terreno pertence à família há mais de um século e tem forte valor afetivo para a atriz. A propriedade foi adquirida pelo avô dinamarquês de Giulia após sua chegada ao Brasil. Engenheiro, ele trabalhou ao lado de Oscar Niemeyer em alguns projetos e imprimiu ao sítio um estilo dinamarquês, com um paisagismo que valoriza a integração com a natureza.
Um dos principais destaques do local é o celeiro, construído há quase 100 anos. O espaço passou por uma reforma cuidadosa, que preservou suas características rústicas e históricas, e é lá, onde as principais cerimônias e festas são realizadas. A área interna comporta até 120 convidados, esse número aumenta para 200 pessoas com a utilização da área externa.
Theo Bial, filho de Giulia Gam com o jornalista Pedro Bial, teve papel importante na transformação do sítio. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, ele decidiu reformar a residência principal para criar um refúgio para a mãe. Após a conclusão da obra, Giulia deixou o Rio de Janeiro e passou a morar no local.
Em determinado momento, a família chegou a considerar a venda do terreno, mas Giulia decidiu preservar a história da propriedade. Depois de firmar uma parceria com uma produtora especializada em eventos, a atriz iniciou o novo empreendimento e encontrou uma forma de manter as características da área, sem abrir mão de sua preservação.
Giulia Gam também foi confirmada no elenco da nova produção Original Globoplay, 'Resposta Ao Tempo'. A atriz dividirá o protagonismo com Debora Bloch, Drica Moraes e Edvana Carvalho, na série escrita por Lícia Manzo, que marca o retorno da autora à dramaturgia da Globo e de Giulia a um grande projeto na emissora.
Nascida em Perugia, na Itália, em 28 de dezembro de 1966, Giulia Gam veio para o Brasil ainda criança e iniciou a carreira como atriz no teatro, em 1984, sob direção de Antunes Filho, na montagem de 'Romeu e Julieta'. Na televisão, Giulia estreou em 1987, na novela 'Mandala'.
Ao longo da carreira, interpretou diversas personagens marcantes, como Aline em 'Que Rei Sou Eu?', a protagonista da minissérie 'Dona Flor e Seus Dois Maridos' e Heloísa em 'Mulheres Apaixonadas'. Seu último trabalho em novelas foi 'Boogie Oogie', em 2014. Desde então, passou a atuar em produções por obra, sem contrato fixo.