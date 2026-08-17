De ‘Taxi Driver’ a ‘O Irlandês’: a trajetória de Robert De Niro, que faz 83 anos

A projeção internacional veio nos anos 1970, quando o ator passou a trabalhar com alguns dos mais importantes cineastas de sua geração. Em 1973, participou de 'Caminhos Perigosos', de Martin Scorsese, iniciando uma das parcerias mais duradouras do cinema americano. No ano seguinte, interpretou o jovem Vito Corleone em 'O Poderoso Chefão Parte II', de Francis Ford Coppola. A atuação lhe rendeu o primeiro Oscar, na categoria de melhor ator coadjuvante, e estabeleceu De Niro como uma das grandes re
A colaboração com Scorsese atingiria outro patamar em 1976, com 'Taxi Driver'. Como Travis Bickle, veterano de guerra que trabalha como motorista de táxi em uma Nova York degradada, De Niro criou um personagem perturbador, solitário e progressivamente obcecado pela violência. O desempenho lhe garantiu uma indicação ao Oscar de melhor ator e se tornou uma das interpretações mais emblemáticas de sua carreira. O filme também consolidou a parceria entre ator e diretor, que voltariam a trabalhar junt
Quatro anos depois, De Niro protagonizou outro de seus trabalhos definitivos: 'Touro Indomável', novamente dirigido por Scorsese. Na pele do boxeador Jake LaMotta, o ator encarou uma transformação física radical e construiu um retrato marcado por violência, ciúme, autodestruição e solidão. O desempenho lhe valeu o segundo Oscar, desta vez como melhor ator, e o filme passou a ser reconhecido como uma das grandes obras do cinema americano.
A parceria entre De Niro e Scorsese prosseguiu com títulos como 'O Rei da Comédia', 'Os Bons Companheiros', 'Cabo do Medo', 'Cassino' e, décadas mais tarde, 'O Irlandês'. Em cada um deles, o ator explorou personagens muito diferentes, mas frequentemente associados a temas como violência, ambição, culpa e marginalidade.
A carreira do ator, entretanto, jamais ficou restrita aos personagens dramáticos. De Niro demonstrou talento para a comédia em filmes como 'Máfia no Divã' e 'Entrando numa Fria', nos quais explorou uma faceta mais leve de sua persona cinematográfica. Ao mesmo tempo, continuou assumindo papéis dramáticos de destaque, como em 'Tempo de Despertar' e 'O Lado Bom da Vida', que lhe rendeu outra indicação ao Oscar.
Além de atuar, De Niro também se aventurou na direção e na produção. Em 1993, estreou atrás das câmeras com 'Desafio no Bronx', drama sobre amadurecimento e conflitos familiares ambientado em um bairro ítalo-americano de Nova York. Como produtor, esteve envolvido em projetos importantes, incluindo 'O Irlandês', que reuniu novamente De Niro, Scorsese e Joe Pesci.
A longevidade da carreira do ator também foi acompanhada por homenagens institucionais: em 2009, ele recebeu o Kennedy Center Honors, uma das principais distinções culturais dos Estados Unidos. Já em 2025, ele foi agraciado com a Palma de Ouro honorária durante a abertura da 78ª edição do Festival de Cannes. Robert De Niro permanece como uma presença singular no cinema, com uma trajetória que atravessou diferentes épocas, estilos e gerações de cineastas. Poucos atores conseguiram combinar de man