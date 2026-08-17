Celebridades e TV De ‘Taxi Driver’ a ‘O Irlandês’: a trajetória de Robert De Niro, que faz 83 anos Um dos maiores nomes da história do cinema, o ator Robert De Niro completa 83 anos em 17 de agosto de 2026. Nascido em Nova York, em 1943, ele começou a carreira ainda jovem e ganhou destaque no período de renovação artística conhecido como Nova Hollywood. A formação com nomes como Stella Adler contribuiu para o desenvolvimento de um método de interpretação baseado na preparação e na imersão. Ao longo de mais de seis décadas, De Niro construiu uma filmografia marcada pela versatilidade e pela in Por Flipar

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