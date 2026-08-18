Bianca Andrade explica ausência na estreia do “Dança dos Famosos”

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bianca contou que precisou ser internada, mas não explicou o motivo: 'Eu tive um susto esses dias. Eu tive uma questão, um problema de saúde. Tive que parar tudo para cuidar. Saúde em primeiro lugar”. Ela acrescentou que já apresenta boa evolução clínica e resposta aos medicamentos.
Segundo Bianca, ela chegou a pensar que não poderia mais participar da competição. 'Quando soube que ia ficar internada e que ia precisar ficar uns dias me cuidando, eu falei: 'Pronto, gente, não vou poder dançar mais'. E aí o Luciano foi assim, um grande parceiro, um querido', contou.
Bianca, porém, tranquilizou os seguidores e confirmou que segue no elenco da atração: 'Sim, gente, estou na Dança dos Famosos 2026. Eu não pude estar lá hoje, né, porque estou aqui me recuperando', comentou ela. Ela também agradeceu a Luciano Huck pelo apoio depois dele saber que ela precisaria ser internada.
Bianca disse ainda que estava se preparando bastante para a participação no programa e admitiu que não está confiante para a competição: 'Eu estava me preparando muito pra esse momento, não podia contar nada, óbvio. Eu não estou confiante nem um pouco. Mas o que vocês podem esperar é que eu vou dar tudo de mim', declarou.
Bianca Andrade nasceu em 15 de outubro de 1994, no Rio de Janeiro, e foi criada na comunidade da Maré. Aos 16 anos, começou a divulgar nas redes sociais dicas de produtos de beleza mais baratos, o que deu origem ao apelido 'Boca Rosa'. Em 2020, participou do 'Big Brother Brasil 20', o que aumentou, consideravelmente, sua influência e seu público nas redes.
Empresária, youtuber e apresentadora, Bianca criou a marca de cosméticos Boca Rosa Beauty em 2018. Depois, fundou a Boca Rosa Company, responsável por gerenciar suas marcas e projetos, e recebeu diversos prêmios do setor de beleza e empreendedorismo com sua marca.
Bianca é mãe de Cris, nascido em 2021, fruto de um relacionamento anterior com o influenciador e apresentador Fred Bruno. Nas redes sociais, costuma mostrar a sua rotina e já falou publicamente sobre os desafios de conciliar a carreira com os cuidados com a criança.