Cineasta Roman Polanski faz 93 anos com trajetória marcada por obras-primas e polêmicas

A consagração internacional não encerrou as controvérsias em torno de seu nome. Em 2009, Polanski foi detido na Suíça a pedido das autoridades americanas, mas acabou não sendo extraditado para os Estados Unidos. O episódio reacendeu o debate sobre sua situação jurídica e sobre a separação entre a obra de um artista e sua conduta pessoal. Ao longo dos anos, movimentos de defesa das vítimas e setores da indústria cinematográfica passaram a questionar de maneira mais contundente homenagens e oportu