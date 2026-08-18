Em busca da sorte: lugares pelo mundo que viraram talismãs para turistas

Greyfriars Bobby (Escócia) – A estátua do famoso cão fica em Edimburgo, perto do cemitério Greyfriars Kirkyard. Turistas costumam esfregar seu nariz acreditando que o gesto traz sorte. O hábito deixou essa parte da escultura brilhante, embora autoridades locais desaconselhem a prática para evitar o desgaste do bronze.
Estátua de São João Nepomuceno (Praga, República Tcheca) – Localizada na Ponte Carlos, é um dos pontos mais procurados pelos visitantes. Segundo a tradição, tocar na placa de bronze na base da estátua traz boa sorte e garante o retorno a Praga. O costume mantém partes do relevo brilhantes devido ao toque constante dos turistas.
Estátua de John Harvard (Massachusetts, EUA) – Localizada no campus da Universidade Harvard, em Cambridge, homenageia o pastor que foi um importante benfeitor da instituição. Estudantes e turistas costumam tocar o pé esquerdo da estátua, acreditando que o gesto traz boa sorte. O hábito deixou o sapato de bronze visivelmente mais brilhante.
Fontana del Porcellino (Florença, Itália) – A famosa fonte de bronze em forma de javali foi criada por Pietro Tacca no século XVII. Segundo a tradição, esfregar o focinho do animal traz sorte, enquanto colocar uma moeda em sua boca e deixá-la cair na grade abaixo garante o retorno a Florença.
O Limpador de Chaminés (Lviv, Ucrânia) – No alto do restaurante House of Legends, uma estátua de limpador de chaminés tornou-se uma das curiosidades da cidade. Segundo a tradição, os visitantes tentam acertar uma moeda em seu chapéu para atrair boa sorte. O personagem é inspirado em um antigo limpador de chaminés de Lviv.
Estátua de David Hume (Edimburgo, Escócia) – O monumento homenageia um dos mais importantes filósofos escoceses e fica na Royal Mile. Segundo uma tradição popular, tocar o dedão do pé direito da estátua traz boa sorte. O costume deixou essa parte da escultura de bronze visivelmente mais brilhante.
Estátua da Pequena Princesa (Budapeste, Hungria) – Às margens do Danúbio, a escultura de László Marton foi inspirada em sua filha, que gostava de se fantasiar de princesa. Segundo a tradição popular, tocar nos joelhos da estátua traz boa sorte. O hábito tornou essa parte da escultura especialmente brilhante.
Estátua de Julieta (Verona, Itália) – No pátio da Casa de Julieta, palácio medieval transformado em museu, a estátua de bronze remete à personagem de “Romeu e Julieta”, de Shakespeare. Visitantes deixam cartas e mensagens de amor no local e, segundo a tradição, tocar o seio direito da escultura traz sorte no amor.
O Cão de Roosevelt (Washington, EUA) – Fala, um terrier escocês e fiel companheiro do presidente Franklin D. Roosevelt, aparece ao lado dele no memorial dedicado ao ex-presidente. Segundo a tradição popular, tocar o focinho ou as orelhas da escultura do cão traz boa sorte.
?umil (Bratislava, Eslováquia) – A curiosa estátua mostra um trabalhador saindo de um bueiro e observando tranquilamente o movimento da rua. Seu nome significa “observador” em eslovaco. Segundo uma tradição popular entre turistas, tocar seu capacete traz sorte e pode ajudar a realizar desejos.
Islay (Sydney, Austrália) – O skye terrier foi um dos animais de estimação preferidos da rainha Vitória e ganhou uma estátua de bronze em uma fonte de desejos. Em intervalos regulares, uma gravação pede doações destinadas a crianças cegas e surdas. Segundo a tradição, quem contribui é recompensado com boa sorte.
Túmulo de Lincoln (Springfield, EUA) – O memorial onde repousa Abraham Lincoln, em Illinois, possui um grande busto de bronze do ex-presidente em frente à entrada. Segundo a tradição popular, tocar ou esfregar o nariz da escultura traz boa sorte. O costume deixou o nariz de Lincoln visivelmente mais brilhante.