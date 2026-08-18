Em busca da sorte: lugares pelo mundo que viraram talismãs para turistas

O Limpador de Chaminés (Lviv, Ucrânia) – No alto do restaurante House of Legends, uma estátua de limpador de chaminés tornou-se uma das curiosidades da cidade. Segundo a tradição, os visitantes tentam acertar uma moeda em seu chapéu para atrair boa sorte. O personagem é inspirado em um antigo limpador de chaminés de Lviv.