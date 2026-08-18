Anne Hathaway se torna uma Lenda da Disney

Emocionada, a atriz agradeceu à família pelo incentivo à carreira desde a infância e afirmou se sentir uma das pessoas mais sortudas do mundo. Durante a D23, Hathaway também revelou que “O Diário da Princesa 3”, novo filme da franquia produzido pela Disney e dirigido por Adele Lim, de “Podres de Ricos”, está na fase de desenvolvimento do roteiro.