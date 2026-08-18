Anne Hathaway se torna uma Lenda da Disney

O Disney Legends é um reconhecimento concedido pela empresa a pessoas que deixaram um impacto duradouro e um legado na história da companhia. Na cerimônia, Hathaway foi apresentada pelo diretor David Frankel, de 'O Diabo Veste Prada', e recebeu uma mensagem em vídeo da editora de moda Anna Wintour, que a descreveu como uma atriz talentosa e dedicada.
Emocionada, a atriz agradeceu à família pelo incentivo à carreira desde a infância e afirmou se sentir uma das pessoas mais sortudas do mundo. Durante a D23, Hathaway também revelou que “O Diário da Princesa 3”, novo filme da franquia produzido pela Disney e dirigido por Adele Lim, de “Podres de Ricos”, está na fase de desenvolvimento do roteiro.
A estreia de Anne Hathaway no cinema ocorreu em uma produção da Disney. Em 2001, ela interpretou Mia Thermopolis em “O Diário da Princesa”, uma adolescente que descobre ser a herdeira do trono do reino fictício de Genovia, governado por sua avó, a rainha viúva Clarisse Rinaldi, vivida por Julie Andrews.
O segundo filme da franquia, “O Diário da Princesa 2: Casamento Real”, chegou aos cinemas três anos após o primeiro longa. Na trama, Mia completa 21 anos e descobre que precisa se casar em até 30 dias para assumir o trono de Genovia. Enquanto enfrenta disputas políticas, ela também vive um romance tenso com o lorde Nicholas Devereaux, interpretado por Chris Pine.
Outro filme de grande destaque na carreira de Anne Hathaway é 'O Diabo Veste Prada', lançado em 2006 pela 20th Century Fox, estúdio adquirido pela Disney em 2019 e posteriormente rebatizado como 20th Century Studios. Sob esse selo, 'O Diabo Veste Prada 2' chegou aos cinemas em 2026, 20 anos após o primeiro filme.
Nascida em 12 de novembro de 1982, em Nova York, Anne Hathaway ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2013 por sua atuação como Fantine em 'Os Miseráveis'. Ao longo da carreira, construiu uma filmografia diversificada, com títulos como 'O Segredo de Brokeback Mountain', 'Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge', 'Interestelar' e 'Oito Mulheres e um Segredo'.