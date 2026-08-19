Adam Driver será Nathaniel Milbury no novo filme dos X-Men da Marvel

O longa será dirigido por Jake Schreier e tem estreia prevista para maio de 2028. O enredo do filme ainda não foi revelado, mas, caso esteja curioso, nos quadrinhos Nathaniel Milbury é um dos pseudônimos usados por Nathaniel Essex. Ele é um cientista vitoriano obcecado pela evolução genética e pela criação de um mutante muito poderoso, que, após entrar em contato com Apocalipse e passar por experimentos, se torna no vilão conhecido como Sr. Sinistro.