Adam Driver será Nathaniel Milbury no novo filme dos X-Men da Marvel

Adam Driver é conhecido por interpretar Kylo Ren/Ben Solo, filho da Princesa Leia e Han Solo, na terceira trilogia de 'Star Wars', além de atuar em filmes como 'Casa Gucci' e 'História de um Casamento'. Antes do anúncio, circulava na internet o rumor de que o ator brasileiro Wagner Moura estava cotado para o papel, mas ele próprio havia dito em entrevistas que a Marvel não o havia procurado.
Durante o evento, a Marvel também anunciou Kit Connor como Scott Summers, o Ciclope; Christopher Abbott como Charles Xavier, o Professor X; Samara Weaving como Emma Frost; Inde Navarrette como Vampira; e Maya Boyd como Tempestade. Sadie Sink será Jean Grey. A atriz já havia interpretado a personagem em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'.
O longa será dirigido por Jake Schreier e tem estreia prevista para maio de 2028. O enredo do filme ainda não foi revelado, mas, caso esteja curioso, nos quadrinhos Nathaniel Milbury é um dos pseudônimos usados por Nathaniel Essex. Ele é um cientista vitoriano obcecado pela evolução genética e pela criação de um mutante muito poderoso, que, após entrar em contato com Apocalipse e passar por experimentos, se torna no vilão conhecido como Sr. Sinistro.
O Sr. Sinistro apareceu pela primeira vez em 1987, na edição 221 de 'Uncanny X-Men', criado por Chris Claremont e Marc Silvestri. O personagem se tornou um dos principais vilões da mitologia mutante nas décadas seguintes. O nome Milbury faz referência a uma história em que Sinistro administrava um orfanato no Nebraska, onde fazia experimentos secretos com um jovem Scott Summers.
Essex acreditava que um mutante criado a partir da mistura de um Summers com Jean Grey seria um dos mais poderosos. Foi ele o responsável pela criação de Madelyne Pryor, um clone de Jean Grey. Nos quadrinhos, quando Jean era considerada morta, Madelyne se casou com Scott e deu à luz um filho chamado Nathan.
O nascimento de Nathan Summers foi o objetivo final do plano de Sinistro. O vilão planejou as circunstâncias do nascimento da criança para criar uma arma viva contra o Apocalipse. Infectado pelo Vírus Tecno-Orgânico, o bebê foi enviado para o futuro para receber tratamento e cresceu até se tornar o guerreiro conhecido como Cable.
Depois que Scott descobre que Jean está viva, ele abandona Madelyne para ficar com ela. Esse acontecimento, somado à descoberta de que era um clone, leva Pryor a um período sombrio. Ela é corrompida pelos demônios de Limbo e assume a identidade de Rainha Duende durante o arco 'Inferno'.