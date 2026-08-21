Eclipse solar leva dezenas de pessoas ao médico na Alemanha por danos nos olhos

Em Berlim, por exemplo, a clínica universitária Charité recebeu dez pessoas durante a noite seguinte ao fenômeno, enquanto a rede hospitalar Vivantes atendeu outros dez pacientes com alterações leves na visão. Ao todo, as duas instituições somaram cerca de 20 atendimentos relacionados ao evento.
Já em Mannheim, no estado de Baden-Württemberg, a clínica oftalmológica do Hospital Universitário realizou aproximadamente 20 consultas nas horas seguintes ao eclipse. Segundo o diretor da unidade, Robert Patrick Finger, os quadros evoluíram com tontura, dor de cabeça e desconforto visual causado pelo ofuscamento.
Na Alemanha, até o momento, a maioria dos casos identificados foram leves e com expectativa de regressão espontânea com o passar dos dias. Ainda assim, autoridades alertam que uma lesão ocular causada pela observação do eclipse pode não ser percebida de imediato, por isso, eles recomendam o acompanhamento oftalmológico mesmo diante de sintomas leves.
No dia 12 de agosto de 2026, um eclipse solar total foi observado em partes da Europa. A totalidade pôde ser vista na Groenlândia, na Islândia, no norte da Espanha e em uma pequena área de Portugal, enquanto países como Alemanha, França e Reino Unido tiveram apenas a visão parcial do fenômeno.
O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra e bloqueia total ou parcialmente a luz solar em determinadas regiões do planeta. No eclipse solar total, a Lua cobre completamente o disco solar, fazendo o céu escurecer por alguns minutos em pleno dia. Já no eclipse solar parcial, apenas uma parte do Sol fica encoberta, deixando uma espécie de “fatia” visível no céu.
Os danos à visão ocorrem porque olhar diretamente para o Sol pode causar retinopatia solar, uma lesão na retina provocada pela exposição intensa à luz solar. Durante um eclipse, a Lua cobre parte do Sol, o que reduz o desconforto e pode fazer com que a pessoa fique mais tempo olhando para ele. Entretanto, a radiação que chega aos olhos continua capaz de causar danos.
Para observar um eclipse solar com segurança, especialistas recomendam o uso de óculos certificados com filtro solar específico, que bloqueiam a maior parte da luz visível e da radiação ultravioleta e infravermelha. Óculos escuros comuns, filmes fotográficos ou vidros enfumaçados não oferecem proteção adequada e devem ser evitados.