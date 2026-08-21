Eclipse solar leva dezenas de pessoas ao médico na Alemanha por danos nos olhos

Os danos à visão ocorrem porque olhar diretamente para o Sol pode causar retinopatia solar, uma lesão na retina provocada pela exposição intensa à luz solar. Durante um eclipse, a Lua cobre parte do Sol, o que reduz o desconforto e pode fazer com que a pessoa fique mais tempo olhando para ele. Entretanto, a radiação que chega aos olhos continua capaz de causar danos.