Céline Dion voltará aos palcos após seis anos convivendo com doença rara

A relação de Céline Dion com a música começou ainda na infância, em Charlemagne, no Quebec, onde nasceu em 30 de março de 1968 como a caçula de uma família de 14 filhos. Aos 12 anos, escreveu sua primeira canção com a ajuda da mãe e do irmão e teve uma gravação enviada ao empresário René Angélil, com quem viria a se casar. Impressionado com a voz da adolescente, ele decidiu apostar na carreira da jovem cantora e chegou a hipotecar a própria casa para financiar seu primeiro álbum. Aos 14 anos, Cé