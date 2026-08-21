Galeria Detalhes explicam por que pamonha, curau e polenta não são a mesma coisa Quando o assunto é comida à base de milho, muita gente confunde pamonha, curau e polenta. Os pratos costumam aparecer como variações de uma mesma ideia, mas envolvem ingredientes, técnicas e até tradições distintas. Nomes regionais e formas de servir também influenciam nessa percepção. No fim, o milho é o elo comum, mas o resultado final muda bastante. Por Flipar

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