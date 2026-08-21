“Emergência 53”: conheça a nova série médica do Globoplay

“Eu estava me sentindo um socorrista de verdade. Quando a gente saía de ambulância, eu me senti um deles, como se estivesse vivendo o dia a dia daquelas pessoas. [...] A gente veste aquele macacão e se sente super-herói. Só que são super-heróis humanos, cheios de camadas, de questões. O Vandam me trouxe essa possibilidade, eu realmente me sentia fazendo uma série de herói”, comentou em entrevista ao NaTelinha.