“Homem-Aranha: Um Novo Dia” supera “Vingadores: Ultimato” no Brasil

Com esse desempenho, o filme se tornou a maior bilheteria da Sony no Brasil e também o live-action de maior arrecadação da história do cinema nacional. Apesar do resultado, o longa permanece atrás de “Divertida Mente 2”, da Pixar, que lidera o ranking brasileiro com cerca de 400 milhões de reais em bilheteria. Antes disso, a produção já havia registrado a maior abertura para um lançamento cinematográfico no país.
“Homem-Aranha: Um Novo Dia” conta com o retorno de Jacob Batalon como Ned e Zendaya como MJ, além de Mark Ruffalo no papel de Bruce Banner/Hulk. Entre as novidades do elenco está Sadie Sink, conhecida por “Stranger Things”, que interpreta a mutante Jean Grey. Jon Bernthal também aparece como Justiceiro.
A direção é de Destin Daniel Cretton, responsável por “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”. O roteiro foi escrito por Erik Sommers e Chris McKenna, que também trabalharam em “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, terceiro filme da franquia protagonizada por Tom Holland.
Lançado em julho de 2026, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” já ultrapassou 2,2 bilhões de dólares em bilheteria mundial. O longa é o quarto filme solo de Tom Holland como o herói no Universo Cinematográfico Marvel, após “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, de 2017, “Homem-Aranha: Longe de Casa”, de 2019, e “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, de 2021.
A história se passa anos após os acontecimentos de “Sem Volta Para Casa”, quando Peter Parker apagou sua identidade da memória de todas as pessoas, incluindo seus amigos mais próximos. No novo filme, Peter vive de forma isolada enquanto protege Nova York como Homem-Aranha, mas enfrenta uma ameaça ligada aos próprios poderes após sofrer uma mutação.
Holland foi anunciado como o novo Peter Parker do Universo Cinematográfico Marvel em 2016. Antes dele, Tobey Maguire e Andrew Garfield interpretaram o personagem em diferentes versões cinematográficas. Desde então, o ator britânico apareceu em produções como “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Ultimato”.
Tom Holland nasceu em Kingston upon Thames, na Inglaterra, em 1º de junho de 1996. Sua carreira começou nos palcos de Londres, quando participou do musical “Billy Elliot”. Depois da experiência no teatro, o ator estreou nos cinemas e, desde então, esteve em produções como “O Impossível”, “No Coração do Mar”, “Uncharted: Fora do Mapa” e “A Odisseia”.