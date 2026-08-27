“Homem-Aranha: Um Novo Dia” supera “Vingadores: Ultimato” no Brasil

Com esse desempenho, o filme se tornou a maior bilheteria da Sony no Brasil e também o live-action de maior arrecadação da história do cinema nacional. Apesar do resultado, o longa permanece atrás de “Divertida Mente 2”, da Pixar, que lidera o ranking brasileiro com cerca de 400 milhões de reais em bilheteria. Antes disso, a produção já havia registrado a maior abertura para um lançamento cinematográfico no país.