Marina Versos comenta sobre preparação para interpretar Marília Mendonça

Marina Versos é cantora, compositora e atriz goiana, formada em Direção de Arte pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Ela também estudou Teatro na Escola Basileu França e conquistou o papel após um processo seletivo que reuniu mais de mil candidatas de todo o país.
A produção vai retratar um período de dez anos da trajetória de Marília Mendonça, o que exigiu da atriz ajustes na composição física e vocal da personagem em cada fase apresentada. Segundo ela, o trabalho contempla desde a adolescência da cantora até o período de consagração, quando a fama trouxe mudanças perceptíveis em seu corpo e em sua voz.
A atriz descreveu a preparação como intensa e afirmou estar 'totalmente mergulhada' na personagem desde que entrou no projeto. Segundo ela, o estudo também envolve o olhar e o sorriso de Marília Mendonça, elementos que considera marcantes na relação da cantora com o público ao longo de sua carreira.
O elenco do filme conta ainda com Klara Castanho, Sophia Valverde, Hermila Guedes e Marcelo Serrado, que dividem cena na reconstituição de diferentes momentos da vida de Marília Mendonça. Com direção de Dainara Toffoli, o longa tem estreia prevista para 2027 no Prime Video.
O Prime Video também desenvolve a série documental 'Marília Mendonça: Sentimento Louco', sob direção de Susanna Lira. O projeto contará com relatos de familiares, amigos e profissionais que fizeram parte da trajetória da cantora, com a proposta de apresentar diferentes perspectivas sobre sua vida e carreira.
Marília Mendonça foi uma cantora, compositora e empresária brasileira, nascida em Cristianópolis, Goiás, no dia 22 de julho de 1995. Ela ficou conhecida como a 'Rainha da Sofrência', em referência às letras de suas músicas, e se tornou uma das principais representantes do sertanejo no Brasil.
Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, em um acidente aéreo quando viajava para um show. O avião, que seguia de Goiânia para a região de Caratinga, em Minas Gerais, caiu perto de uma cachoeira. Também morreram o piloto, o copiloto, seu produtor Henrique Ribeiro e seu tio Abicieli Silveira Dias Filho.