Marina Versos comenta sobre preparação para interpretar Marília Mendonça

A produção vai retratar um período de dez anos da trajetória de Marília Mendonça, o que exigiu da atriz ajustes na composição física e vocal da personagem em cada fase apresentada. Segundo ela, o trabalho contempla desde a adolescência da cantora até o período de consagração, quando a fama trouxe mudanças perceptíveis em seu corpo e em sua voz.