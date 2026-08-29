Galeria China investiu mais de R$ 400 bilhões e conseguiu reduzir em 85% os sedimentos do Rio Amarelo, um dos rios mais turvos do mundo O Rio Amarelo, um dos principais símbolos naturais da China, passou por uma transformação profunda após décadas de intervenções na sua extensa bacia hidrográfica. Conhecido pela enorme quantidade de solo transportada por suas águas, o curso fluvial registrou uma queda próxima de 85% no volume anual de sedimentos. Por Flipar

Panoramio - fading