Filmes e Séries Diretora do filme sobre Marília Mendonça diz que o maior desafio foi achar a cantora. Um novo filme sobre a vida da cantora Marília Mendonça está em desenvolvimento e deve estrear em 2027 pelo Prime Video. Em entrevista exclusiva à CNN Brasil, a diretora Dainara Toffoli revelou que o maior desafio da produção foi encontrar a atriz que interpretaria a protagonista. Segundo a diretora, essa etapa exigiu uma pesquisa longa e cuidadosa por parte da equipe. Por Flipar

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