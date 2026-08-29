Diretora do filme sobre Marília Mendonça diz que o maior desafio foi achar a cantora.

De acordo com Toffoli, a busca foi difícil porque Marília era uma pessoa que 'pulsava de jeito diferente na sala'. A diretora destacou que a cantora era expansiva nas redes sociais, mas não demonstrava essa mesma energia o tempo todo em outros contextos. Ainda assim, quando entrava em algum ambiente, sua presença era percebida imediatamente pelas pessoas ao redor.
Ao final do processo, a escolhida foi Marina Versos, que a diretora classificou como perfeita para o papel. A produção buscava uma atriz capaz de cantar, tocar instrumentos e reproduzir o sotaque e os trejeitos característicos da cantora. Essa combinação de habilidades foi considerada essencial para representar a artista com fidelidade.
Em entrevista também concedida à CNN Brasil, Marina Versos detalhou o processo de preparação para interpretar a personagem. A atriz passou por treinamento vocal e trabalho de mímese, com exercícios voltados aos gestos, à postura corporal e ao timbre de voz. Segundo ela, a preparação foi intensa e teve como objetivo reproduzir as características de Marília em diferentes momentos de sua vida.
A preparação teve como objetivo retratar as transformações de Marília ao longo de dez anos, desde a adolescência até o auge da fama. Versos afirmou que buscou refletir sobre as mudanças no corpo e na voz da cantora conforme sua trajetória avançava. A atriz também mencionou o impacto da fama sobre a forma como a artista se apresentava e se expressava.
O elenco do filme conta ainda com Klara Castanho, Sophia Valverde, Hermila Guedes e Marcelo Serrado, que dividem cena na reconstituição de diferentes momentos da vida de Marília Mendonça. Além do filme, um documentário sobre Marília Mendonça também será lançado ainda este ano pela mesma plataforma de streaming.
Marília Mendonça foi uma cantora, compositora e empresária brasileira, nascida em Cristianópolis, Goiás, no dia 22 de julho de 1995. Ela ficou conhecida como a 'Rainha da Sofrência', em referência às letras de suas músicas, e se tornou uma das principais representantes do sertanejo no Brasil.
Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, em um acidente aéreo quando viajava para um show. O avião, que seguia de Goiânia para a região de Caratinga, em Minas Gerais, caiu perto de uma cachoeira. Também morreram o piloto, o copiloto, seu produtor Henrique Ribeiro e seu tio Abicieli Silveira Dias Filho.