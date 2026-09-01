Celebridades e TV Startup ligada a Lady Gaga cria tecnologia para estudar pele humana fora do corpo; entenda No fim de agosto, a cantora Lady Gaga revelou ao público uma atuação pouco conhecida fora da música: há anos, a cantora integra de forma discreta o conselho da Outer Bio, uma startup de biotecnologia sediada em Massachusetts que pesquisa novas soluções para a saúde da pele. Por Flipar

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