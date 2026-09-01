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Startup ligada a Lady Gaga cria tecnologia para estudar pele humana fora do corpo; entenda

No fim de agosto, a cantora Lady Gaga revelou ao público uma atuação pouco conhecida fora da música: há anos, a cantora integra de forma discreta o conselho da Outer Bio, uma startup de biotecnologia sediada em Massachusetts que pesquisa novas soluções para a saúde da pele.

Por Flipar
Reprodução/Instagram/Divulgação

A startup foi criada em 2020 por Germanotta e Michael Polansky, seu noivo, que ocupa o cargo de CEO e também participa do conselho. A novidade ganhou atenção após a artista compartilhar nas redes sociais informações sobre a companhia e sua principal tecnologia, chamada YUNA.

Divulgação/Outer Bio

Embora o primeiro foco esteja em produtos destinados ao consumidor, a companhia pretende utilizar a mesma tecnologia em pesquisas dermatológicas e no desenvolvimento de medicamentos. Um estudo preliminar divulgado em 2026 indicou que a plataforma conseguiu reproduzir condições associadas à inflamação crônica, ao envelhecimento dos tecidos e aos efeitos de fatores ambientais sobre a pele.

Nsey Benajah/Unsplash

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