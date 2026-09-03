Aldir Blanc faria 80 anos; relembre a trajetória de um dos maiores letristas da música brasileira

Aldir começou a compor ainda na juventude em parceria com Sílvio da Silva Júnior, e também estudou bateria, chegando a integrar o conjunto Rio Bossa Trio. Em 1966, ingressou na Faculdade de Medicina e especializou-se em Psiquiatria, profissão que exerceu por um tempo. A música, porém, ganhou cada vez mais espaço em sua vida, especialmente depois de sua participação em festivais universitários. Em 1969, venceu o Festival Universitário da Música Popular Brasileira da TV Tupi com “Amigo é pra essas
Na virada dos anos 1960 para os 1970, Aldir Blanc iniciou a histórica parceria com João Bosco. Entre os trabalhos da dupla estão “Bala com Bala”, “O Mestre-Sala dos Mares”, “De Frente pro Crime”, “Kid Cavaquinho”, “Dois pra Lá, Dois pra Cá” e “Incompatibilidade de Gênios”. As letras frequentemente apresentavam personagens urbanos, relações amorosas, conflitos sociais e cenas do cotidiano. Aldir desenvolveu, assim, uma escrita marcada pela oralidade, ironia, lirismo e observação aguda da realidad
Um dos momentos mais importantes de sua trajetória ocorreu em 1979, com o lançamento de “O Bêbado e a Equilibrista”, parceria com João Bosco gravada por Elis Regina. Interpretada como um símbolo da luta pela anistia e da esperança de redemocratização, a composição ganhou enorme repercussão no país. A obra consolidou Aldir Blanc como um dos principais letristas brasileiros de sua geração. Sua produção, entretanto, nunca se restringiu à temática política e continuou explorando diferentes aspectos
Ao longo da carreira, Aldir estabeleceu parcerias com diversos nomes importantes da música, entre eles Cristóvão Bastos, Guinga, Moacyr Luz, Maurício Tapajós, Sueli Costa, Edu Lobo, Ivan Lins, Carlos Lyra e Djavan. Dessa produção surgiram canções como “Resposta ao Tempo”, “Coração do Agreste”, “Catavento e Girassol”, “Nação”, “Querelas do Brasil” e “Saudades da Guanabara”.
Seu repertório ultrapassou mil músicas gravadas, segundo registros do Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. A variedade de parceiros também revelou sua capacidade de adaptar a escrita a diferentes universos musicais. Mesmo assim, a identidade permaneceu reconhecível pela riqueza vocabular e pela habilidade de transformar personagens e situações em pequenas narrativas.
A literatura foi outra dimensão fundamental da trajetória de Aldir Blanc. Ele publicou livros de crônicas, contos e outros textos, entre eles “Rua dos Artistas e Arredores”, “Porta de Tinturaria”, “Brasil Passado a Sujo”, “Vila Isabel – Inventário de Infância” e “Um Cara Bacana na 19ª”. Também escreveu para jornais como “O Globo”, “O Estado de S. Paulo” e “O Dia”, consolidando-se como um cronista atento às particularidades da vida carioca. A identidade carioca esteve no centro de sua obra e de s
Aldir Blanc morreu em 4 de maio de 2020, aos 73 anos, vítima de complicações provocadas pela Covid-19. Sua partida encerrou uma trajetória de mais de cinco décadas dedicada à música e à literatura, mas não interrompeu a circulação de sua obra. Diversas de suas canções continuam presentes no repertório brasileiro e seu nome está no centro de diversas homenagens. Um exemplo ocorreu em 2023, quando a prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou jardim com seu nome, no bairro da Tijuca.