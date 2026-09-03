Aldir Blanc faria 80 anos; relembre a trajetória de um dos maiores letristas da música brasileira

Aldir Blanc morreu em 4 de maio de 2020, aos 73 anos, vítima de complicações provocadas pela Covid-19. Sua partida encerrou uma trajetória de mais de cinco décadas dedicada à música e à literatura, mas não interrompeu a circulação de sua obra. Diversas de suas canções continuam presentes no repertório brasileiro e seu nome está no centro de diversas homenagens. Um exemplo ocorreu em 2023, quando a prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou jardim com seu nome, no bairro da Tijuca.