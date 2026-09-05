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Engenharia insana! Rodovia dos Imigrantes foi construída ‘dentro’ da Mata Atlântica e preparada para enfrentar a neblina

Projetada para conectar a região metropolitana de São Paulo ao litoral sul do estado, a Rodovia dos Imigrantes, identificada como SP-160, representa um marco na engenharia de infraestrutura brasileira pelas soluções adotadas ao longo do complexo relevo da Serra do Mar.

Por Flipar
Reproduc?a?o do Youtube Canal Drone Sa?o Paulo

Com cerca de 58,5 quilômetros, a estrada faz parte do Sistema Anchieta-Imigrantes e possui pistas com características distintas para atender ao fluxo entre a capital paulista e a Baixada Santista. A primeira pista foi inaugurada em 1974, em um período no qual a construção de estradas na serra exigia intervenções mais extensas no ambiente natural.

Reproduc?a?o do Flickr DORVAL FAGUNDES

Para abrir caminho, aproximadamente 16 milhões de metros quadrados de vegetação foram retirados. Décadas depois, a construção da segunda pista adotou uma estratégia diferente, com túneis e viadutos que permitiram atravessar a montanha sem ocupar continuamente as encostas.

Reproduc?a?o do Flickr marcelo fenolio

Inaugurada em dezembro de 2002, essa pista possui cerca de 21 quilômetros e reduziu de forma expressiva a área afetada pela obra, estimada em aproximadamente 400 mil metros quadrados. O contraste representa uma redução de cerca de 97,5% na vegetação suprimida em comparação com a primeira pista.

Diogo Moreira/Wikime?dia Commons

No trecho de serra, a rodovia utiliza uma combinação de estruturas para vencer o relevo, incluindo longos túneis e grandes viadutos. Alguns túneis da pista mais nova ultrapassam três quilômetros de extensão, enquanto o conjunto da rodovia reúne dezenas de estruturas destinadas a reduzir a necessidade de cortes na montanha.

Domi?nio Pu?blico/Wikime?dia Commons

A Imigrantes também apresenta uma particularidade importante: a pista descendente da serra não é utilizada por caminhões, que precisam recorrer à Via Anchieta para chegar ao litoral. A operação das duas rodovias funciona de forma integrada e pode ter os sentidos de circulação alterados conforme a demanda, principalmente em feriados e períodos de grande movimento.

Reproduc?a?o do Youtube Canal Drone Sa?o Paulo

As condições climáticas da Serra do Mar representam outro desafio, pois chuva forte, neblina e baixa visibilidade podem surgir subitamente. Por isso, o sistema conta com câmeras, estações meteorológicas, painéis eletrônicos e equipes responsáveis por acompanhar as condições da pista.

Reprodução do Flickr Caio Whitaker

Em situações de neblina intensa, a chamada 'Operação Comboio' pode ser adotada, com veículos da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária à frente dos motoristas para controlar a velocidade e aumentar a segurança. Hoje, a SP-160 é um exemplo de como infraestrutura, logística e preocupação ambiental podem fazer parte do mesmo projeto.

Reproduc?a?o/TV Globo

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