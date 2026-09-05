Galeria Carol Biazin: quem é a cantora que se apresenta no Rock in Rio 2026 Carol Biazin sobe ao Palco Sunset do Rock in Rio em 13 de setembro de 2026, acompanhada por uma banda de 13 músicos e com participação especial de Joyce Alane. As duas artistas dividem a composição de 'Tudo Com Você', faixa do EP 'Assumo os Riscos', lançado em 26 de agosto. Segundo a cantora, a apresentação terá uma pegada mais roqueira, diferente da estética pop que costuma marcar seus shows. Por Flipar

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