Carol Biazin: quem é a cantora que se apresenta no Rock in Rio 2026

O show no Rio de Janeiro acontece poucos meses após sua estreia no Rock in Rio Lisboa, realizada em 20 de junho de 2026, no mesmo dia de atrações como Katy Perry e Charlie Puth. Na ocasião, Carol apresentou um espetáculo inédito, criado especialmente para o festival, com conceito visual inspirado na estética contemporânea brasileira e apoio da Embratur.
A edição de 2026 do Rock in Rio acontece na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e começou no dia 4 de setembro. Se apresentam no festival artistas como Elton John, Demi Lovato, Zara Larsson, Calvin Harris e Maroon 5. O evento também marcará a estreia do K-pop na Cidade do Rock com Stray Kids.
Mas não é apenas a carreira profissional que vai de vento em popa. Na vida pessoal, Carol Biazin namora a produtora musical e musicista Mariana Martins desde 2025. Mariana está à frente de uma empresa de gestão de carreira e projetos criativos. Entre seus artistas atuais estão a cantora Ana Gabriela e o cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, grande amiga de Carol.
A cantora compartilha ocasionalmente fotos do relacionamento em suas redes sociais. No fim de julho, as duas fizeram uma rara aparição pública no lançamento do álbum de Jão, em São Paulo. O relacionamento é acompanhado de perto pelos fãs da cantora, que costumam repercutir as aparições do casal.
Caroline dos Reis Biazin nasceu em 22 de abril de 1997, em Campo Mourão, no Paraná, e cresceu entre essa cidade, São João do Ivaí e Curitiba. Filha de comerciantes, é a caçula de três irmãos e começou a tocar violão ainda criança. Ela ficou famosa após participar do reality musical 'The Voice Brasil'.
Carol participou do 'The Voice Brasil' em 2017, no time da técnica Ivete Sangalo. Na semifinal, sua apresentação em dueto com Juliano Barreto, na música 'Beauty and the Beast', emocionou jurados e plateia, o que levou Ivete Sangalo a escolhê-la para representar a equipe na final do programa. Carol terminou a edição como vice-campeã.
A discografia de Carol inclui os EPs 'S' e 'Sem Filtro', além dos álbuns 'Beijo de Judas', 'Reversa' e 'No Escuro, Quem É Você?', este último indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português. A artista também já compôs músicas para Luísa Sonza, Anitta, Claudia Leitte e Vitão.