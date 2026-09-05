Celebridades e TV Amor sem idade: veja casais famosos em que as mulheres são bem mais velhas do que os homens Vários casais de celebridades nacionais e internacionais já demonstram que a diferença de idade não é um obstáculo no relacionamento. A seguir, veja alguns dos exemplos mais conhecidos em que a mulher é consideravelmente mais velha do que seu companheiro amoroso! Por Flipar

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