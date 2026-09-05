Amor sem idade: veja casais famosos em que as mulheres são bem mais velhas do que os homens

Cher e Alexander “AE” Edwards (40 anos de diferença): A lendária cantora norte-americana nasceu em 1946, enquanto Edwards nasceu em 1986. O casal começou a se relacionar em 2022 e continua junto em 2026. A diferença de idade é uma das maiores entre casais famosos atualmente.
Brigitte Macron e Emmanuel Macron (24 anos de diferença): Um dos casais mais conhecidos e comentados da política mundial. A primeira-dama da França nasceu em 1953, enquanto o presidente francês nasceu em 1977. Eles se casaram em 2007 e continuam juntos em 2026.
Tilda Swinton e Sandro Kopp (18 anos de diferença): A atriz nasceu em 5 de novembro de 1960, enquanto Sandro Kopp, que é artista visual e pintor, nasceu em 1978. Os dois se conheceram em 2004, durante as filmagens de 'As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa'.
Sarah Paulson e Holland Taylor (32 anos de diferença): Embora não seja um relacionamento heterossexual como os outros dessa lista, também chama atenção por ser um dos que têm a maior diferença de idade e vale a menção. As atrizes estão juntas desde 2015 e assumiram publicamente a relação um ano depois.