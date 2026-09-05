Educação Universidade mais antiga da Irlanda, Trinity College abriga livro histórico de mais de 1.200 anos e recebeu alunos que ganharam o Nobel Uma das instituições de ensino superior mais tradicionais da Irlanda, o Trinity College, é também um dos pontos turísticos mais atraentes e prestigiados de Dublin. Fundado em 1592 pela Rainha Isabel I, o colégio surgiu em um período de expansão das universidades europeias e se tornou a instituição universitária mais antiga do país. Por Flipar

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