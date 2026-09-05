Universidade mais antiga da Irlanda, Trinity College abriga livro histórico de mais de 1.200 anos e recebeu alunos que ganharam o Nobel

Ao longo de mais de quatro séculos, o Trinity construiu uma forte reputação nas áreas de ensino, pesquisa, inovação e produção cultural. Atualmente, a universidade possui cerca de 18 mil estudantes de graduação e pós-graduação, com cursos que abrangem áreas como humanidades, negócios, direito, engenharia, ciências, tecnologia e saúde.
Seu campus ocupa cerca de 51 acres e combina construções históricas com instalações modernas, além de oferecer mais de 170 sociedades e clubes esportivos aos alunos. Entre seus espaços mais famosos está a Old Library, biblioteca histórica que abriga o Book of Kells, um manuscrito religioso produzido há mais de 1.200 anos.
Escrito em latim sobre pele de bezerro preparada, o livro reúne os quatro Evangelhos do Novo Testamento e se destaca pelas ilustrações e pelos elaborados desenhos de tradição celta. O manuscrito chegou aos cuidados do Trinity em 1661 e permanece sob responsabilidade da instituição desde então.
A biblioteca também abriga o Long Room, salão monumental conhecido por suas estantes de madeira e por sua coleção de cerca de 200 mil dos livros mais antigos da instituição. Por causa desse patrimônio, o Trinity se tornou também uma das principais atrações culturais de Dublin.
Visitantes podem conhecer o campus e participar de tours guiados, além de visitar a exposição dedicada ao Book of Kells e à Old Library. No campo acadêmico, a instituição mantém posição de destaque internacional: aparece em 75º lugar no QS World University Rankings 2027, além de ocupar o primeiro lugar entre as universidades irlandesas.
Vários nomes ilustres da literatura e da ciência como Oscar Wilde, Bram Stoker, Jonathan Swift, Samuel Beckett, Edmund Burke e William Rowan Hamilton estudaram no Trinity College. Além disso, quatro ganhadores do Prêmio Nobel tiveram vínculos diretos com a forte tradição acadêmica da instituição.
Apesar do prestígio, o Trinity College já passou por momentos turbulentos: no fim do século 17, durante os conflitos políticos e religiosos da Irlanda, a universidade chegou a ser fechada, e seus edifícios foram transformados em um quartel jacobita (associados às Revoltas Jacobitas ocorridas na Escócia). A biblioteca, porém, foi preservada na ocasião.