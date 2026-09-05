Da sombra do Sol aos smartwatches: a fascinante evolução dos relógios ao longo da história

Desde tempos pré-históricos, os seres humanos observavam o movimento do Sol para acompanhar a passagem do tempo. Mais tarde, civilizações antigas desenvolveram relógios de Sol, que utilizavam a posição da sombra projetada pela luz solar para indicar diferentes momentos do dia.
Também surgiram os relógios de água, conhecidos como clepsidras, usados por diferentes civilizações da Antiguidade. Esses instrumentos mediam a passagem do tempo pelo fluxo controlado de água entre recipientes, permitindo acompanhar intervalos mesmo sem a presença da luz solar
As ampulhetas também passaram a ser usadas para medir intervalos de tempo. Formadas por dois recipientes de vidro ligados por uma passagem estreita, permitiam que a areia escoasse de um compartimento para o outro em um período determinado.
Outras formas de medir o tempo utilizavam o processo de combustão. Velas com marcações indicavam a passagem das horas conforme a cera era consumida, enquanto incensos graduados cumpriam função semelhante à medida que queimavam.
Os primeiros relógios mecânicos surgiram na Europa entre o fim do século XIII e o início do XIV. Movidos por pesos e engrenagens, representaram uma revolução na medição do tempo e abriram caminho para mecanismos cada vez mais precisos.
Na mesma época, os relógios de torre começaram a se espalhar pelas cidades europeias. Instalados principalmente em igrejas e edifícios públicos, eram grandes estruturas mecânicas que marcavam as horas e ajudavam a organizar a rotina da população.
No século XVII, Galileu Galilei estudou as propriedades do pêndulo e percebeu seu potencial para medir o tempo. Décadas depois, Christiaan Huygens criou o primeiro relógio de pêndulo funcional, em 1656, aumentando significativamente a precisão dos relógios.
Os relógios portáteis começaram a surgir na Europa ainda no século XVI e, com o tempo, deram origem aos relógios de bolso. Menores e mais leves que os modelos anteriores, permitiram que as pessoas carregassem consigo um instrumento para consultar as horas.
Os relógios de pulso começaram a ganhar espaço no fim do século XIX e se difundiram entre os militares no início do século XX. Mais práticos que os relógios de bolso, permitiam consultar as horas rapidamente sem precisar usar as mãos para retirar o relógio da roupa.
Na década de 1970, os relógios de quartzo ganharam espaço e transformaram a indústria relojoeira. Alimentados por bateria e regulados pelas vibrações de um cristal de quartzo, ofereciam maior precisão e podiam ser produzidos a custos mais baixos.
Mais recentemente, os relógios inteligentes, ou smartwatches, uniram a função tradicional de marcar as horas aos recursos da tecnologia digital. Conectados a celulares, muitos modelos permitem receber mensagens, acessar aplicativos e acompanhar atividades físicas.
Com a evolução dos smartwatches, novos recursos foram incorporados, como GPS, monitoramento da frequência cardíaca e conexão com smartphones. Alguns modelos também acompanham atividades físicas, sono e outros dados do cotidiano.
Com o passar do tempo, os relógios deixaram de ter apenas a função de marcar as horas. Modelos sofisticados, produzidos com materiais nobres e mecanismos elaborados, transformaram-se também em objetos de desejo e símbolos de estilo, luxo e status.