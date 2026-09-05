Galeria Da sombra do Sol aos smartwatches: a fascinante evolução dos relógios ao longo da história A história dos relógios acompanha a humanidade há milhares de anos. Dos primeiros instrumentos baseados na observação do Sol e dos astros aos modelos mecânicos, digitais e inteligentes, a busca por medir o tempo com cada vez mais precisão atravessou diferentes civilizações e épocas. Por Flipar

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