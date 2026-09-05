Estilo de Vida Geórgia de portas abertas aos brasileiros: conheça as atrações e os encantos do país europeu A Geórgia ainda é um destino pouco conhecido entre os brasileiros, mas reúne história, belas paisagens e uma cultura marcada por tradições próprias. Com entrada facilitada para turistas do Brasil, o país reserva atrações e curiosidades que merecem ser descobertas. Por Flipar

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