Geórgia de portas abertas aos brasileiros: conheça as atrações e os encantos do país europeu

A Geórgia ocupa uma área de cerca de 69,7 mil km² e tem aproximadamente 3,7 milhões de habitantes. A moeda oficial é o lari georgiano, e o clima varia bastante pelo território, com áreas subtropicais, semiáridas e regiões de clima montanhoso.
Ex-república da União Soviética, a Geórgia está localizada nas montanhas do Cáucaso, no extremo leste da Europa, na fronteira com a Ásia. Faz divisa com a Rússia, Armênia, Azerbaijão e Turquia, e é banhada pelo mar Negro.
A Geórgia declarou sua independência da União Soviética em 9 de abril de 1991, meses antes da dissolução do bloco. Posteriormente, integrou a Comunidade dos Estados Independentes (CEI), organização da qual se retirou oficialmente em 2009.
A Geórgia possui um alfabeto próprio, marcado por letras de formas arredondadas e facilmente reconhecíveis. O georgiano é a língua oficial, mas o país também abriga outros idiomas do grupo kartveliano, como mingreliano, svan e laz.
A capital da Geórgia é Tbilisi, cidade com mais de 1.500 anos de história e marcada pela passagem de diferentes povos e culturas. Às margens do rio Kura, reúne construções históricas, igrejas, fortalezas e áreas modernas.
Um dos principais cartões-postais de Tbilisi é a Fortaleza de Narikala, cujas origens remontam ao século IV. Erguida em uma colina, a construção oferece uma vista panorâmica da capital georgiana e do rio Kura.
Outras cidades de destaque são Kutaisi e Batumi, importantes portas de entrada do país. Às margens do Mar Negro, Batumi combina arquitetura moderna, vida urbana animada e uma extensa orla com praias predominantemente formadas por seixos.
A economia da Geórgia reúne atividades como indústria, mineração e agricultura, com destaque para manganês, cobre e frutas. O turismo também ganhou importância, impulsionado pelas paisagens e pelo patrimônio histórico. Brasileiros podem visitar o país sem visto para estadias de até um ano.
Brasileiros não precisam de visto para entrar na Geórgia em viagens de turismo ou negócios e podem permanecer no país por até um ano. Na entrada, as autoridades podem solicitar passaporte válido e documentos que comprovem as condições da viagem.
A Geórgia possui quatro bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Um deles é o Mosteiro de Gelati, próximo a Kutaisi, fundado no início do século XII. A Catedral de Bagrati, porém, deixou de integrar essa inscrição em 2017.
Outro Patrimônio Mundial da UNESCO reúne os monumentos históricos de Mtskheta, antiga capital da Geórgia. Localizada na confluência dos rios Aragvi e Kura, a pequena cidade tem grande importância histórica e religiosa para o país.
Outro Patrimônio Mundial fica na região montanhosa de Svaneti, no Cáucaso. A área preserva aldeias medievais e suas características torres defensivas de pedra, construções que se tornaram um dos símbolos históricos e culturais da Geórgia.
Outro destaque é Vardzia, complexo escavado na montanha Erusheti no século XII, durante o reinado da rainha Tamar. Criado também com função defensiva, o local chegou a reunir milhares de ambientes, mas parte da estrutura foi destruída por um terremoto em 1283.
Entre as atrações da Geórgia estão a Fortaleza de Gori, o impressionante Pilar de Katskhi, a Cachoeira de Abasha e o Cânion de Martvili. A lista inclui ainda o Parque Nacional de Mtirala, conhecido pela elevada umidade e chuvas frequentes.
A Geórgia também preserva diversos castelos e fortalezas que ajudam a contar sua longa história. Entre os mais conhecidos está o Castelo de Rabati, em Akhaltsikhe, além de antigas fortificações espalhadas por diferentes regiões do país.
Na gastronomia, um dos grandes símbolos do país é o khachapuri, pão tradicional recheado com queijo derretido. A receita possui diferentes versões regionais e, em algumas delas, leva ovo e manteiga, sendo frequentemente comparada a uma “pizza georgiana”.
A cultura georgiana também se expressa nas danças tradicionais, marcadas por movimentos rápidos, saltos e coreografias vigorosas. Nos esportes, o país possui forte tradição em modalidades como judô, luta livre e levantamento de peso.