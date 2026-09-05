Desenho animado Desenhos dos anos 1980 que marcaram uma geração e continuam vivos na memória dos fãs A década de 1980 foi marcada por desenhos animados que conquistaram uma geração e se transformaram em símbolos da época. Alguns continuaram fazendo sucesso nos anos seguintes e permanecem conhecidos até hoje. Relembre dez animações que marcaram aquele período. Por Flipar

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