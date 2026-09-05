Desenhos dos anos 1980 que marcaram uma geração e continuam vivos na memória dos fãs

Caverna do Dragão (lançado em 1983) — Seis jovens entram em uma atração de parque de diversões e são transportados para um mundo fantástico. Com a ajuda do Mestre dos Magos, enfrentam perigos enquanto tentam encontrar o caminho de volta para casa.
ThunderCats (lançado em 1985) — Após a destruição de seu planeta natal, Thundera, um grupo de felinos guerreiros parte em busca de um novo lar. Liderados por Lion-O, eles enfrentam diversos inimigos, especialmente o poderoso vilão Mumm-Ra.
Os Cavaleiros do Zodíaco (lançado em 1986) — A animação foi adaptada do mangá criado por Masami Kurumada e publicado a partir de 1985. A trama acompanha jovens guerreiros que usam armaduras inspiradas em constelações e lutam para proteger Athena, a deusa grega da sabedoria.
Smurfs (lançado em 1981) — As pequenas criaturas azuis vivem em uma vila escondida na floresta, em casas com formato de cogumelo. Liderados pelo Papai Smurf, eles vivem diversas aventuras e precisam escapar dos planos do feiticeiro Gargamel.
Ursinhos Carinhosos (lançado em 1985) — Os simpáticos ursinhos vivem na Terra do Carinho e usam os poderes representados pelos símbolos em suas barrigas para ajudar as pessoas. Com mensagens sobre amizade, solidariedade e afeto, conquistaram o público infantil.
He-Man e os Defensores do Universo (lançado em 1983) — O príncipe Adam se transforma no poderoso He-Man para defender o planeta Eternia. Ao lado de seus aliados, enfrenta o vilão Esqueleto e seus planos para conquistar o Castelo de Grayskull.
She-Ra: A Princesa do Poder (lançado em 1985) — Adora, irmã gêmea de He-Man, transforma-se na poderosa She-Ra e lidera uma rebelião contra as forças do mal. Sua missão é libertar o planeta Etheria do domínio da Horda, comandada pelo tirano Hordak.
Os Caça-Fantasmas (lançado em 1986) — Inspirada no filme de 1984, a animação acompanha as aventuras de Peter, Ray, Egon e Winston em Nova York. Ao lado do fantasma Geleia, eles enfrentam criaturas sobrenaturais e fenômenos paranormais.
Cavalo de Fogo (lançado em 1986) — A jovem Sara descobre, por meio de um medalhão mágico, que é princesa do reino de Dar-Shan. Com a ajuda do Cavalo de Fogo, um cavalo falante que a salvou quando bebê, ela enfrenta perigos e descobre mais sobre seu passado.
Inspetor Bugiganga (lançado em 1983) — O atrapalhado inspetor é equipado com diversos dispositivos mecânicos incorporados ao corpo, que utiliza em suas missões. Enquanto tenta combater o vilão Dr. Garra, frequentemente conta, sem perceber, com a ajuda da sobrinha Penny e do cão Crânio.