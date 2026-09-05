Galeria Pedra de Roseta: a descoberta que revelou os segredos do Egito Antigo Há 227 anos, em 15 de julho de 1799, a Pedra de Roseta foi descoberta por soldados franceses durante a campanha de Napoleão Bonaparte no Egito. A peça foi encontrada perto da cidade de Rashid, conhecida pelos franceses como Roseta. Por Flipar

- Reprodução de curadores do Mureu Britãnico