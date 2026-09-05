Caverna dos Cristais: o impressionante mundo subterrâneo escondido nas profundezas do México

A Caverna dos Cristais está localizada em Naica, no estado de Chihuahua, no norte do México. A região é marcada pela intensa atividade de mineração e abriga importantes jazidas de minerais, como prata, chumbo e zinco.
A caverna foi descoberta em 2000, durante trabalhos de escavação na mina de Naica. Os mineradores encontraram um verdadeiro tesouro geológico: enormes cristais formados lentamente no subsolo ao longo de centenas de milhares de anos.
A cerca de 300 metros de profundidade, a caverna faz parte do complexo da mina de Naica, onde foram explorados chumbo, zinco e prata. Em 2000, dois irmãos que trabalhavam como mineradores encontraram o local por acaso durante uma escavação.
Ao entrar na caverna, os mineradores encontraram uma enorme câmara repleta de cristais brancos e translúcidos. Segundo a Live Science, o maior deles chega a cerca de 11 metros de comprimento e 1 metro de largura.
Desde a descoberta, a Caverna dos Cristais passou a despertar grande interesse científico. Pesquisadores estudam como esses cristais gigantes se formaram e quais condições extremas no interior da caverna permitiram seu crescimento e sua preservação ao longo do tempo.
Os cristais são de selenita, uma variedade cristalina da gipsita, mineral composto por sulfato de cálcio hidratado. Ao longo da exploração da mina de Naica, iniciada ainda no século XIX, outras cavernas com cristais foram encontradas, mas a Caverna dos Cristais se tornou a mais famosa delas.
A Caverna dos Cristais é uma câmara subterrânea com cerca de 30 metros de comprimento e 10 metros de largura. Apesar das dimensões relativamente modestas, impressiona pelos enormes cristais que atravessam o espaço, alguns deles com mais de 10 metros.
A história geológica de Naica começou há cerca de 26 milhões de anos, quando a atividade magmática aqueceu as águas subterrâneas ricas em minerais. Esse processo criou as condições que, muito mais tarde, permitiriam o crescimento dos gigantescos cristais de gipsita.
Os cristais cresceram lentamente em águas quentes e ricas em minerais, que permaneceram na caverna por milhares de anos. Apesar da beleza, o ambiente é extremo: a temperatura pode chegar a cerca de 58 °C, com umidade próxima de 100%.
O calor e a umidade extremos tornam a permanência na caverna muito perigosa. Sem equipamentos especiais, uma pessoa pode suportar o ambiente por apenas alguns minutos, correndo risco de superaquecimento, desidratação e outros problemas graves.
O piso úmido e irregular torna a exploração da caverna ainda mais difícil. Pesquisadores acreditam que outras câmaras com grandes cristais possam existir na região, mas alcançá-las poderia exigir a destruição de formações. Em 2015, uma grande inundação interrompeu as atividades da mina e restringiu ainda mais o acesso ao local.
O acesso à Caverna dos Cristais é extremamente restrito devido às condições perigosas, como calor e umidade intensos. O ambiente também desperta interesse da astrobiologia, pois ajuda cientistas a estudar como formas de vida podem sobreviver em condições extremas.
Alguns cristais são tão gigantescos que formam verdadeiras estruturas no interior da caverna. Agrupados ou isolados, eles atravessam a enorme câmara em diferentes direções e criam um cenário impressionante, que parece pertencer a outro mundo.