Estilo de Vida Ikigai: conheça o conceito japonês que busca sentido e satisfação na vida cotidiana Ikigai é um termo japonês que significa “razão de viver” ou aquilo que faz a vida valer a pena. Está ligado a atividades, relações e pequenos prazeres que trazem satisfação, motivação e sentido ao cotidiano. Encontrar seu ikigai é reconhecer aquilo que desperta o desejo de seguir em frente e dá significado aos dias. Por Flipar

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