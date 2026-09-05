Ikigai: conheça o conceito japonês que busca sentido e satisfação na vida cotidiana

A palavra ikigai combina os termos japoneses iki, relacionado a “vida” ou “viver”, e gai, associado a valor ou benefício. O conceito não exige necessariamente uma grande missão ou objetivo extraordinário. Pode representar simplesmente aquilo que torna a vida significativa e gratificante para uma pessoa.
A chamada mandala do Ikigai é uma interpretação moderna que reúne quatro áreas da vida em círculos interligados: paixão, missão, vocação e profissão. No centro, estaria o ikigai, associado ao propósito e à realização pessoal. Embora popular, esse modelo não faz parte da concepção tradicional japonesa de ikigai.
No sentido japonês, o ikigai não precisa ser uma profissão, carreira ou atividade capaz de gerar dinheiro. Ele pode estar na família, nas amizades, em cuidar de alguém, cultivar um jardim ou praticar um hobby. O importante é que aquela experiência tenha valor e proporcione satisfação à pessoa.
O ikigai não precisa estar ligado a grandes realizações: pode ser encontrado em hobbies, relações, trabalho ou pequenos prazeres do cotidiano. O conceito valoriza aquilo que desperta satisfação e dá sentido à vida. Assim, diferentes atividades e experiências podem se tornar fontes de motivação para cada dia.
Ter um senso de propósito, associado ao conceito de ikigai, pode contribuir para o bem-estar e a satisfação com a vida. Pesquisas também relacionam a presença de um propósito de vida a indicadores positivos de saúde e longevidade. Isso não significa, porém, que o ikigai seja uma fórmula capaz de garantir uma vida longa.
O conceito de ikigai ganhou projeção internacional também por sua associação com Okinawa, região japonesa conhecida pela elevada proporção de pessoas longevas. Pesquisadores já estudaram hábitos, alimentação, vínculos sociais e senso de propósito entre seus moradores. A longevidade local, porém, resulta de uma combinação de diferentes fatores.
Nas últimas décadas, o ikigai tornou-se popular fora do Japão por meio de livros, palestras e conteúdos sobre bem-estar e desenvolvimento pessoal. Nesse processo, ganhou interpretações que nem sempre correspondem ao significado tradicional japonês. Hoje, o termo é frequentemente associado à busca por propósito e satisfação na vida.