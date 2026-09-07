Galeria Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, comenta sobre a relação com Lilibeth Monteiro Roberto de Carvalho, que foi casado por 47 anos com a cantora Rita Lee, comentou sobre seu namoro com a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho. O músico e a empresária começaram a namorar recentemente, três anos após a morte da cantora, e receberam o apoio de seguidores nesta nova fase. Por Flipar

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