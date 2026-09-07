Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, comenta sobre a relação com Lilibeth Monteiro

Os seguidores destacaram que o músico sempre respeitou a cantora em vida e defenderam seu direito de recomeçar após o período de luto. Os comentários ressaltaram que Roberto amou e cuidou de Rita Lee até o fim e que merece viver um novo, de novo, momentos de felicidade.
Em entrevista a Nilton Bonder, no programa The Business of Life, no YouTube, Roberto contou que o novo namoro não diminui a dor pela perda de Rita Lee. Ele afirmou ter passado por um longo período de sofrimento durante o luto e ter precisado de ajuda profissional para enfrentar a situação.
Roberto também contou que o namoro com Lilibeth surgiu como uma 'grande luz' em sua vida. Segundo ele, os dois já haviam namorado durante a juventude e mantiveram a amizade ao longo dos anos, mesmo distantes. A retomada da relação aconteceu após um reencontro dos dois em Paris, na França, em julho.
O músico fez questão de afirmar que o novo relacionamento não invalida o amor que sentiu por Rita Lee. 'Uma pessoa por quem eu tenho um grande amor, uma amizade antiga. Uma grande bênção. Eu estou vivendo um momento de uma grande bênção que não invalida a dor e nunca invalidará', declarou Roberto na entrevista.
Rita Lee morreu em 8 de maio de 2023, aos 75 anos, em sua residência, em São Paulo, em decorrência de um câncer, cercada pela família. A cantora havia sido diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e lutava contra a doença desde então. Seu velório foi aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, e o corpo foi cremado, conforme desejo da artista.
Roberto de Carvalho é guitarrista, compositor e produtor musical, conhecido também pela parceria artística com Rita Lee. Ele foi parceiro de composição em boa parte do repertório da cantora e contribuiu para sucessos que marcaram a carreira da artista. O relacionamento entre os dois começou em 1976, e o casal teve três filhos ao longo da união.
Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em 31 de dezembro de 1947, em São Paulo, filha de um americano e de uma brasileira. Cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz e escritora, fez parte dos grupos Os Mutantes e Tutti Frutti antes de seguir carreira solo. É considerada por muitos uma das maiores vozes femininas do rock brasileiro.