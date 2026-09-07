Entretenimento Aos 90 anos, Julie Andrews diz se sentir como aos 50: ‘Quero fazer mais coisas’ Aos 90 anos, Julie Andrews continua na ativa e mantém uma rotina que, segundo ela, contribui para que se sinta mais jovem. Ícone de Hollywood, a atriz trabalhou em produções recentes. Entre eles está a participação em “Bridgerton”, série na qual é responsável pela voz da narradora Lady Whistledown. Vencedora do Oscar por “Mary Poppins” (1964), ela declarou em entrevista ao “Yahoo Life” que os exercícios físicos fazem parte de sua rotina há décadas. 'Sou grata pelos primeiros anos da minha vida, Por Flipar

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