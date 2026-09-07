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Aos 90 anos, Julie Andrews diz se sentir como aos 50: ‘Quero fazer mais coisas’

Aos 90 anos, Julie Andrews continua na ativa e mantém uma rotina que, segundo ela, contribui para que se sinta mais jovem. Ícone de Hollywood, a atriz trabalhou em produções recentes. Entre eles está a participação em “Bridgerton”, série na qual é responsável pela voz da narradora Lady Whistledown. Vencedora do Oscar por “Mary Poppins” (1964), ela declarou em entrevista ao “Yahoo Life” que os exercícios físicos fazem parte de sua rotina há décadas. 'Sou grata pelos primeiros anos da minha vida,

Por Flipar
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Em participação no podcast 'Wiser Than Me', apresentado por Julia Louis-Dreyfus, Andrews também falou sobre a maneira como encara o envelhecimento. A atriz reconheceu que convive com 'dores e incômodos', mas afirmou que sua percepção sobre a própria idade é bastante diferente. 'Me sinto como se tivesse uns 50 anos, para ser sincera. Enquanto meu cérebro aguentar, estou bem. Sabe, e não me sinto mal de jeito nenhum agora. Quero fazer mais coisas, quero me exercitar mais e tudo mais'.

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Julia Elizabeth Wells, que adotaria o nome artístico Julie Andrews, nasceu em 1º de outubro de 1935, em Walton-on-Thames, no Reino Unido, na Inglaterra. Ela começou a carreira ainda criança. Filha de uma pianista e com um padrasto cantor, passou a se apresentar profissionalmente durante a década de 1940, em espetáculos de variedades, no rádio e na televisão britânica. Sua voz excepcional chamou atenção desde cedo e, aos 12 anos, ela já fazia apresentações solo. A experiência nos palcos abriu cam

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Aos 19 anos, Andrews chegou à Broadway no musical “The Boy Friend”, em 1954, e rapidamente se tornou um dos principais nomes dos palcos americanos. Dois anos depois, assumiu o papel de Eliza Doolittle em “My Fair Lady”, contracenando com Rex Harrison, e recebeu sua primeira indicação ao Tony. Em 1960, voltou a se destacar em “Camelot”, interpretando a rainha Guinevere ao lado de Richard Burton. O sucesso no teatro consolidou sua reputação antes mesmo de Hollywood transformar a atriz em uma estre

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A transição para o cinema aconteceu de maneira extraordinária em 1964, quando Andrews interpretou a protagonista de “Mary Poppins”, produção da Disney dirigida por Robert Stevenson. O desempenho como a babá mágica rendeu à atriz o Oscar de melhor atriz, além de prêmios como o Globo de Ouro e o BAFTA. No ano seguinte, ela viveu Maria von Trapp em “A Noviça Rebelde”, outro enorme sucesso e um dos musicais mais populares da história do cinema

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O papel em 'A Noviça Rebelde' garantiu a ela uma nova indicação ao Oscar e consolidou sua imagem como uma das grandes estrelas de Hollywood. Ao longo das décadas seguintes, Andrews diversificou sua filmografia e trabalhou em projetos de diferentes gêneros. Entre seus trabalhos estão “Cortina Rasgada”, “Positivamente Millie”, Lili e “Minha Adorável Espiã”, além de diversas produções dirigidas por Blake Edwards, seu segundo marido. Em 1982, voltou a receber uma indicação ao Oscar por “Victor/Victo

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A carreira de Andrews sofreu uma mudança significativa em 1997, quando suas cordas vocais foram danificadas durante uma cirurgia. A atriz não recuperou a voz de canto que havia se tornado uma de suas principais marcas, mas continuou trabalhando em diferentes áreas. Em 2001, voltou ao cinema em “O Diário da Princesa”, interpretando a rainha Clarisse Renaldi, personagem que reprisaria na sequência de 2004. Também emprestou sua voz a personagens de animações como “Shrek” e “Meu Malvado Favorito”, a

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Reconhecida por uma carreira que se estende por mais de sete décadas, Julie Andrews também se tornou autora de livros infantis e publicou memórias sobre sua vida e trajetória profissional. Entre as principais homenagens recebidas estão o Kennedy Center Honors, em 2001, o Screen Actors Guild Life Achievement Award, em 2007, e o AFI Life Achievement Award, em 2022. Desde 2020, Andrews também é conhecida por narrar Lady Whistledown na série “Bridgerton”, da Netflix, mantendo sua presença no entrete

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