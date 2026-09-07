Galeria Rio Tinto: o surpreendente rio vermelho da Espanha que ajuda cientistas a estudar Marte O Rio Tinto nasce na Andaluzia, sul da Espanha, e chama atenção pelas águas avermelhadas e extremamente ácidas. A cor está ligada à grande concentração de ferro, enquanto a acidez resulta da oxidação de minerais sulfetados. O fenômeno é natural, mas foi intensificado por milhares de anos de mineração, praticada na região desde a Antiguidade. Por Flipar

DAVID MATA VERDEJO wikimedia commons