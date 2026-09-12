Filmes e Séries Jennifer Lawrence estreia no Instagram e ameaça deixar rede social se receber comentários negativos Jennifer Lawrence criou uma conta no Instagram e fez sua estreia na plataforma com um vídeo. Na publicação, a atriz disse ter decidido dar uma chance à rede social, mas avisou que deixará o aplicativo caso receba comentários negativos. Nos stories, ela também publicou um texto em que brincou e pediu aos seguidores que evitassem comentários maldosos. “Qualquer comentário maldoso ou agressivo pode afetar negativamente o bebê. Sou eu. Eu sou o bebê”, escreveu na mensagem. Por Flipar

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