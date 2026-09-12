Jennifer Lawrence estreia no Instagram e ameaça deixar rede social se receber comentários negativos

Em 2014, Jennifer havia declarado que jamais usaria uma rede social e chamou o ambiente digital de 'campo de batalha'. A declaração ocorreu em um período de intensa exposição, marcado por memes e comentários após o tropeço da atriz no Oscar de 2013. Com o tempo, ela relativizou a posição e chegou a admitir, em entrevistas, ter contas anônimas em algumas redes, como o TikTok.
Jennifer Lawrence está com a agenda cheia. A atriz estrela, ao lado de Leonardo DiCaprio, o terror psicológico dirigido por Martin Scorsese, 'What Happens at Night'. Também está no elenco de 'One Month Mark' e 'The Wives'. Parte dessas produções passa pela Excellent Cadaver, produtora fundada por Jennifer Lawrence e Justine Ciarrochi.
Além disso, várias fontes como The Hollywood Reporter, confirmaram que a atriz fará uma participação como Katniss Everdeen em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”, que chega aos cinemas brasileiros no dia 19 de novembro de 2026. O longa é dirigido por Francis Lawrence e baseado no romance de Suzanne Collins, publicado em 2025.
Além disso, em 2026, Jennifer recebeu sua sétima indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Drama por sua atuação em “Morra, Amor”. No filme, ela interpreta Grace, uma escritora que enfrenta depressão pós-parto e luta para manter sua sanidade enquanto enfrenta a psicose ao lado do marido, vivido por Robert Pattinson.
Jennifer Lawrence, que nasceu em 15 de agosto de 1990, em Louisville, no Kentucky, Estados Unidos, recebeu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz por sua atuação no filme 'Inverno da Alma'. Em 2013, ela voltou a ser indicada e ganhou o prêmio por “O Lado Bom da Vida”. Também foi indicada pelos filmes “Trapaça” e “Joy: O Nome do Sucesso”.
Jennifer deu vida a Katniss Everdeen na franquia 'Jogos Vorazes'. Baseada nos livros de Suzanne Collins, a história acompanha Katniss, que se oferece no lugar da irmã para participar de um torneio anual promovido pelo governo autoritário de Panem, no qual jovens de diferentes distritos lutam entre si até a morte. Os filmes arrecadaram mais de 3,3 bilhões de dólares em bilheteria ao longo dos 4 longas lançados entre 2012 e 2015.
A atriz também integrou outra franquia de sucesso, 'X-Men'. Entre 2011 e 2019, ela deu vida à personagem Mística nos filmes da série sobre os famosos mutantes. Outras produções em que atuou são 'Passagem', 'Não Olhe Para Cima', 'Que Horas Eu Te Pego?', 'Operação Red Sparrow' e 'Mãe!'.