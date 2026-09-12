Galeria Prioridade e planejamento: conheça Utrecht, a cidade onde as bicicletas ganharam prioridade sobre os carros Uma das cidades mais importantes dos Países Baixos ganhou reconhecimento como o maior exemplo de planejamento urbano voltado à mobilidade sustentável. Trata-se de Utrecht, que tem cerca de 378 mil habitantes. A seguir, conheça mais por trás da história desse lugar! Por Flipar

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