Prioridade e planejamento: conheça Utrecht, a cidade onde as bicicletas ganharam prioridade sobre os carros

Com origem em um antigo forte romano criado por volta do ano 47, a cidade de Utrecht cresceu como centro religioso, comercial e político e preservou boa parte de seu patrimônio histórico. Seu principal cartão-postal é a Torre do Dom, com 112 metros de altura, erguida entre os séculos 14 e 15 e considerada um símbolo local.
O centro histórico também se destaca pelos canais, pelas antigas casas e pelos tradicionais cais e porões da Oudegracht. Além da arquitetura, Utrecht ganhou fama internacional por outra característica: a enorme presença das bicicletas no cotidiano.
Essa cultura não surgiu por acaso, mas resulta de décadas de políticas urbanas que colocaram bicicletas e pedestres no centro do planejamento. Em 1885, Utrecht recebeu a primeira ciclovia oficial dos Países Baixos, na Maliebaan, muito antes de a bicicleta assumir a dimensão atual no transporte urbano.
A partir da década de 1970, a população protestou contra o domínio dos automóveis e os altos índices de acidentes de trânsito. O ponto de virada veio com a restauração do histórico canal Catharijnesingel, que havia sido transformado em uma autoestrada nos anos 1970 e acabou reaberto como via aquática décadas depois.
Hoje, Utrecht ostenta uma infraestrutura impecável que prioriza ciclistas em quase todas as avenidas. A infraestrutura inclui ainda uma enorme rede de estacionamentos, essencial para uma cidade com tantos ciclistas. Perto da estação central, há mais de 30 mil vagas para bicicletas, enquanto o estacionamento subterrâneo do Stationsplein comporta 12.500 unidades e é considerado o maior do mundo.
O exemplo de Utrecht mostra que uma cultura ciclística depende menos de campanhas isoladas e mais de infraestrutura, planejamento urbano e prioridade política. Em vez de adaptar a bicicleta a uma cidade dominada pelos carros, a cidade reorganizou seus espaços para tornar o deslocamento sobre duas rodas uma escolha natural.