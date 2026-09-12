Galeria Muito além da picância: como a fermentação transforma as pimentas As pimentas fermentadas são preparadas com sal e permanecem em repouso por dias ou semanas. Nesse período, bactérias benéficas transformam parte dos açúcares naturais em ácido lático. O resultado é um alimento com sabor mais complexo e naturalmente conservado. Por Flipar

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