Galeria Antes de virar polo turístico, Cabo Frio foi palco de briga pelo pau-brasil e disputada por portugueses e franceses A atual imagem de Cabo Frio, marcada pelo mar azul-turquesa, pelas praias extensas e pela intensa atividade turística, esconde uma trajetória que começou séculos antes da chegada dos visitantes. Conheça parte dessa história pouco conhecida de um dos destinos turísticos mais procurados do Rio de Janeiro! Por Flipar

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