Antes de virar polo turístico, Cabo Frio foi palco de briga pelo pau-brasil e disputada por portugueses e franceses

A região ganhou importância ainda no período colonial por causa do pau-brasil, madeira valorizada no mercado europeu pelo pigmento de cor avermelhada. Em 1503, uma expedição portuguesa ligada a Américo Vespúcio instalou uma feitoria na área da atual Praia dos Anjos, hoje pertencente a Arraial do Cabo, município que no passado integrou o território de Cabo Frio.
A exploração da madeira também despertou o interesse dos franceses, que mantiveram contatos comerciais com grupos indígenas e disputaram o controle da costa com os portugueses. A reação portuguesa ganhou força em 1615, quando os franceses foram expulsos da região.
No ano seguinte, os portugueses fundaram a Vila de Santa Helena de Cabo Frio e criaram estruturas destinadas à defesa do novo núcleo. A ocupação avançou por uma área de restinga situada entre o oceano e a Lagoa de Araruama, característica que teve grande influência sobre a formação da cidade.
O terreno arenoso limitava algumas atividades agrícolas, mas a proximidade com as águas favoreceu a pesca e, mais tarde, a produção de sal. O Canal do Itajuru também ganhou uma função decisiva, pois estabelece a ligação entre a lagoa e o mar e serviu como rota de circulação e ponto estratégico para a ocupação.
Em 1617, o núcleo português foi transferido para a região da Passagem, mais próxima do canal. A defesa desse acesso ganhou reforço com a construção do Forte São Mateus, erguido no século 17 sobre uma formação rochosa junto à entrada do canal. A posição permitia controlar a movimentação de embarcações e proteger um dos principais caminhos para o interior.
Atualmente, a fortificação é um dos símbolos históricos mais conhecidos de Cabo Frio e contrasta com a paisagem urbana e turística que se expandiu ao redor dela. O bairro da Passagem também conserva vestígios dessa fase, com destaque para a Igreja de São Benedito e outras construções ligadas ao antigo núcleo colonial.
O patrimônio local recebeu reconhecimento federal ao longo do século 20, inclusive com o tombamento do conjunto paisagístico em 1967 pelo Iphan. A proteção considera não apenas edifícios antigos, mas a relação entre construções, praias, dunas, restinga, canal e outras formas naturais.
Hoje, Cabo Frio recebe turistas atraídos sobretudo pelas praias, pelos passeios e pela paisagem costeira, mas seus principais cenários também ajudam a contar a história de sua formação. Do Mirante Natural da Boca da Barra ao Forte São Mateus, é possível perceber como o mar e o canal influenciaram a trajetória do município.