Os segredos do gesso: a transformação estética e funcional dos ambientes modernos

A agilidade na instalação do sistema de placas secas otimiza os cronogramas de grandes obras e reduz o desperdício crônico de insumos da alvenaria tradicional. O tempo reduzido de secagem acelera as etapas subsequentes de lixamento e revestimento final sem gerar montanhas de entulho pesado de outrora. A leveza dos componentes estruturais diminui o peso morto total sobre as fundações das edificações, barateando a logística.