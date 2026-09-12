O prato que quase cozinha sozinho: os segredos, a nutrição e a praticidade do cuscuz marroquino

O cuscuz seco deve ser guardado em recipiente bem fechado, protegido da umidade e da luz, para preservar sua qualidade e evitar insetos na despensa. Sua longa validade facilita o preparo de refeições rápidas, mas é importante observar a data indicada na embalagem. Depois de hidratadas, as sobras devem ser refrigeradas em recipiente limpo e consumidas, de preferência, em até três dias.